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23 сентября, 2021
 
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"Наконец-то". Голая Каменских заселфилась в массажном кабинете

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Каменских с 2017 года выступает как сольная певица
Каменских с 2017 года выступает как сольная певица
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица Настя Каменских 23 сентября разместила в Instagram Stories селфи-видео, на котором запечатлена сидя голой на кушетке в массажном кабинете.

Артистка позирует в кадре, поджав ноги к груди и прикрывая часть тела белой простыней.

"Ну наконец-то", – подписала она фото.

Скриншот: kamenskux / Instagram
Скриншот: kamenskux / Instagram

Контекст:

Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве в семье музыкантов. В 15 лет окончила музыкальную школу по классу фортепиано, восемь лет профессионально занималась танцами. Певица стала известной, выступая с Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год.

В конце 2017-го артисты сообщили о прекращении деятельности группы. После распада коллектива Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

Настя Каменских и Потап поженились в мае 2019 года. У Потапа есть 13-летний сын Андрей. Его мать – продюсер Ирина Горовая. С ней в браке рэпер состоял с 1999-го по 2016 год.

Теги: Настя Каменских, певица, массаж
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