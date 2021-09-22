"Походняк королевны", "Кривляется и вихляет бедрами". Каменских показала походку, которой нужно идти к своей цели

"Именно так нужно идти к своим целям. Согласны?" – поинтересовалась у подписчиков 34-летняя Каменских.

Ролик певицы набрал почти 45 тыс. лайков и около тысячи комментариев.

"Та ты шо! Походняк королевны!" – написал gregoryborpetrov.

"Кривляется и вихляет бедрами, как..." – отреагировала 12valentinka5.

"Секси, огонь", – прокомментировала mariaalecksandrova.

Контекст:

Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве в семье музыкантов. В 15 лет окончила музыкальную школу по классу фортепиано, восемь лет профессионально занималась танцами. Певица стала известной, выступая с Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год.

В конце 2017-го артисты сообщили о прекращении деятельности группы. После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

Настя Каменских и Потап поженились в мае 2019 года. У Потапа есть 13-летний сын Андрей. Его мать – продюсер Ирина Горовая. С ней в браке рэпер состоял с 1999-го по 2016 год.