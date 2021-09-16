Бульвар Шоубиз
 
16 сентября, 2021
 
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"Понимала, что время его скоро заберет". Каменских рассказала о последних днях жизни своего отца

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Отец Каменских умер в январе 2021 года
Отец Каменских умер в январе 2021 года
Фото: kamenskux / Instagram

35-летняя украинская певица Настя Каменских 15 сентября в эфире программы "ЖВЛ" на канале "1+1" призналась, что старалась проводить с 81-летним отцом много времени, так как понимала, что его скоро не станет.

"Помню, как сказала ему, чтобы он берег себя и маму. Я просто проводила с ним много времени, так как понимала, что время его скоро заберет. И все. Я просто очень скучаю", – рассказала певица.

По словам Каменских, с отцом у нее были дружеские отношения – она призналась, что обсуждала с ним интимные вопросы.

ВИДЕО
Видео: ЖВЛ / YouTube
Контекст:

Настя Каменских родилась в 1987 году в Киеве. Ее мама Лидия Каменских была певицей Национального академического народного хора имени Григория Веревки. Отец Алексей Жмур был капитаном сборной "Динамо" по волейболу, а также концертным директором хора имени Веревки. Он умер 25 января на 82-м году жизни.

Теги: Настя Каменских, семья, певица
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