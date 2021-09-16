  "Понимала, что время его скоро заберет". Каменских рассказала о последних днях жизни своего отца

"Помню, как сказала ему, чтобы он берег себя и маму. Я просто проводила с ним много времени, так как понимала, что время его скоро заберет. И все. Я просто очень скучаю", – рассказала певица.
По словам Каменских, с отцом у нее были дружеские отношения – она призналась, что обсуждала с ним интимные вопросы.
Настя Каменских родилась в 1987 году в Киеве. Ее мама Лидия Каменских была певицей Национального академического народного хора имени Григория Веревки. Отец Алексей Жмур был капитаном сборной "Динамо" по волейболу, а также концертным директором хора имени Веревки. Он умер 25 января на 82-м году жизни.