  "Понимала, что время его скоро заберет". Каменских рассказала о последних днях жизни своего отца

"Помню, как сказала ему, чтобы он берег себя и маму. Я просто проводила с ним много времени, так как понимала, что время его скоро заберет. И все. Я просто очень скучаю", – рассказала певица.

По словам Каменских, с отцом у нее были дружеские отношения – она призналась, что обсуждала с ним интимные вопросы.

ВИДЕО

Видео: ЖВЛ / YouTube