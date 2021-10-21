"Такая невинная", "Как же тебе идет". Каменских снялась на фоне мечети с покрытой головой

Артистка отметила, что снимки сделал Потап.
"Такая разная Настя", – оценили снимки певицы ее поклонники.
"Как же тебе идет", – написали фолловеры.
"Такая невинная", – отреагировали подписчики.
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Настя Каменских стала известной благодаря участию в дуэте "Потап и Настя", в составе которого выступала с 2006-го по 2017 год вместе с певцом и продюсером Потапом Алексеем Потапенко.
В конце 2017-го артисты сообщили о прекращении деятельности группы. После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK. Настя Каменских и Потап поженились в мае 2019 года.