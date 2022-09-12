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12 сентября, 2022
 
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"Мимика – огонь", "Очень красиво!" Каменских без макияжа спела перед камерой

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Каменских: Музыка и встречи с вами для меня это невероятная отрада
Каменских: Музыка и встречи с вами – для меня это невероятная отрада
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица NK (Настя Каменских) 11 сентября в Instagram обнародовала ролик, в котором предстала без видимой косметики на лице.

Каменских в студии звукозаписи исполнила песню "Кришталь".

"Музыка и встречи с вами – для меня это невероятная отрада. Каждая наша встреча – это те моменты, которые доказывают, что где бы мы ни были, мы едины, сильны и несокрушимы. С каждого приобретенного билета на мои концерты идет донат в помощь Украине. Поэтому я очень жду вас", – написала певица.

Она сообщила, что 15-го и 18 сентября выступит в испанских городах Марбелье и Аликанте, 23 октября – в Баку (Азербайджан).

"До встречи! Вместе к победе!" – отметила Каменских.

"Мимика – огонь", – прокомментировала подписчица natasha.slava.

"Очень красиво!" – отреагировала natali4ka_lysenko.

Контекст:

За пять дней до войны Каменских вместе со своим мужем, рэпером и продюсером Потапом (Алексеем Потапенко) выехала в Испанию. Певица отмечает, что это была заранее запланированная командировка. Вместе с Каменских и Потапом тогда уехали их матери.

Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. Певица собрала 75 млн грн.

17 августа артистка сообщила, что вернулась в Украину, позже анонсировала новые концерты за границей. Ее муж остается за границей.

Теги: Настя Каменских, Потап, певица, певица NK, макияж, косметика
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