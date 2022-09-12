"Мимика – огонь", "Очень красиво!" Каменских без макияжа спела перед камерой

Каменских: Музыка и встречи с вами – для меня это невероятная отрада Фото: kamenskux / Instagram

Каменских в студии звукозаписи исполнила песню "Кришталь".

"Музыка и встречи с вами – для меня это невероятная отрада. Каждая наша встреча – это те моменты, которые доказывают, что где бы мы ни были, мы едины, сильны и несокрушимы. С каждого приобретенного билета на мои концерты идет донат в помощь Украине. Поэтому я очень жду вас", – написала певица.

Она сообщила, что 15-го и 18 сентября выступит в испанских городах Марбелье и Аликанте, 23 октября – в Баку (Азербайджан).

"До встречи! Вместе к победе!" – отметила Каменских.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

"Мимика – огонь", – прокомментировала подписчица natasha.slava.

"Очень красиво!" – отреагировала natali4ka_lysenko.