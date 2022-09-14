"Человек разве не имеет права просто поправиться?" Стало известно, как в реальной жизни сейчас выглядит Каменских

"Встреча с моими фанами стала для меня глотком свежего воздуха! Этих девушек я знаю уже не один год, и все это время мы с ними поддерживаем связь и очень теплые отношения. Они – часть моей большой семьи, и я очень благодарна, что мы есть друг у друга. За эти сложные шесть месяцев мы впервые могли так собраться, и эта встреча, наши разговоры, улыбки и объятия дали мне столько энергии и новых сил! Знаю, каждая из девушек испытала то же самое! И это самое ценное для меня!" – написала певица.
Каменских добавила, что ждет следующей встречи.
"Верю, она будет совсем скоро! Как и наша победа!" – заявила она.
Певица в ролике предстала в облегающей футболке и брюках свободного кроя.
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"Беременна, наверное", – прокомментировала подписчица alinadombrovckaya.
"Я тоже заметила", – написала kristina_fedorko
"Почему все цепляются за беременность? Их дело... А вообще, человек разве не имеет права, не может просто поправиться?" – отреагировала vera_kipish.
"Поправилась просто. Резко спорт бросила, вот так и бывает. Тем более нервы. Все изменилось", – отметила подписчица helen_oo_helen.
За пять дней до войны Каменских вместе со своим мужем, рэпером и продюсером Потапом (Алексеем Потапенко) выехала в Испанию. Певица отмечает, что это была заранее запланированная командировка. Вместе с Каменских и Потапом тогда уехали их матери.
Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. Певица собрала 75 млн грн.
17 августа артистка сообщила, что вернулась в Украину, позже она анонсировала новые концерты за границей. Ее муж остается за границей.
В конце августа 2022 года Каменских заявляла, что не беременна.