Loboda сравнила себя с Кардашян в таком же комбинезоне, как у нее. Фото

На коллаже отмечено, что фото Loboda сделаны в 2020 году, а Кардашян – в 2022-м.
"Я люблю тебя, Ким", – такая подпись сопровождает пост.
До нападения РФ на Украину Loboda гастролировала в России и принимала участие в популярных шоу на пропагандистских каналах. В частности, она была тренером российского проекта "Голос страны" на канале "Россия", а также снималась в шоу "Вечерний Ургант" на пропагандистском "Первом канале".
До полномасштабного вторжения РФ в Украину певица участвовала в многочисленных российских шоу и гастролировала по РФ с концертами.
24 марта, спустя месяц после полномасштабного вторжения РФ в Украину, Loboda впервые публично осудила войну, а также начала публиковать в сетях информацию о том, как и чем помогает Украине.