40-летняя Мейхер выставила фото в миниатюрном топе, засветив торс и декольте. Фото

Мейхер предстала в черном миниатюрном топе на тонких бретелях и зеленой юбке в клетку с асимметричным подолом. Певица засветила торс и декольте. Мейхер позировала лицом к камере, держа руки на талии.





Фото: meiherbymeiher / Instagram

Также Мейхер показала вид со спины, держа руку на бедре.

Фото: meiherbymeiher / Instagram