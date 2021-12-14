"Фото выраженного насилия". В сети обсуждают новые снимки полуоголенной Мейхер

Пост 39-летняя певица сопроводила четверостишием собственного сочинения:

"Лишь только в ночи, взмахнув крыльями, взлетай.

Прочувствуй необъятность пропасти небесной,

Взгляни в неведомую даль –

Вот что спасет от жизни пресной!"

"Какая красота..." – прокомментировал снимки nemtsev907.

"Фото выраженного насилия", – считает _aktassi_.

"Богиня любви и красоты", – написал dan.pyrkov.

Контекст:

Надежда Мейхер родилась в 1982 году в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы "ВИА Гра", в которой проработала с перерывами до 2011 года.

После ухода из группы Мейхер объявила о начале сольной карьеры. Певица также снимается в кино и развивает собственный бренд одежды Meiher by Meiher.

Певица замужем за российским бизнесменом, гендиректором российской компании Melon Fashion Group Михаилом Уржумцевым. Они поженились в 2014 году. У пары есть две дочери: Анна (2012) и Мария (2015).

У Мейхер также есть сын Игорь (2002), которого она родила в отношениях с украинским бизнесменом Александром Лищенко.