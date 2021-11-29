"Восхитительные фото", "Удовольствие смотреть на вас". Мейхер снялась с обнаженной спиной и без лифчика

На снимках она позирует среди металлических конструкций в длинном платье с открытой спиной и без бюстгальтера.

"Промолчать, чтобы не сказать всю правду. Замолкнув вовремя, чтобы не солгать…" – подписала снимки 39-летняя Мейхер.

"Удовольствие смотреть на вас! Просто смотреть и думать!" – прокомментировала пост певицы пользователь с ником nina_konkova3.

"Тем более из ваших божественных уст любой мужчина выслушает любую правду с благоговением. Вы прелестны!" – считает okna_po_karmanu.

"Восхитительные фото!" – написала irinakarymova.

View this post on Instagram A post shared by НАДЕЖДА МЕИ * ХЕР (@nadyameiher)