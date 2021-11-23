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23 ноября, 2021
 
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"Очень чувственно", "Бархатное исполнение". Экс-"ВИА Гра" Мейхер спела известную украинскую песню

Нажда Мейхер призналась в любви не только к украинскому языку, но и к украинской песне
Нажда Мейхер призналась в любви не только к украинскому языку, но и к украинской песне 
Фото: nadyameiher / Instagram

Бывшая участница украинско-российской группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер 22 ноября выложила в Instagram видео, на котором со сцены исполняет песню поэта Юрия Рыбчинского и композитора Игоря Поклада "Чарівна скрипка".

В подписи к фото 39-летняя певица отметила, что любовь к украинской песне ей привила мама.

"Украинская песня, как и украинский язык, отличается от других языков особой чувственностью и нежностью. Он для меня ассоциируется с женщиной, которая любит безусловной любовью, и как бы больно ей ни было, и как бы она не любила – кохала – она отпустит и она простит… Поскольку обладает вековой мудростью, большой силой духа. Можно много писать о моем ощущении украинского языка, но песня вас сама выведет на определенные чувства и домыслы", – написала Мейхер.

"Действительно, очень чувственно в вашем исполнении", – прокомментировала видео alina_iwa.

"Очень приятно слушать! Бархатное исполнение! Спасибо!" – написала katerinagirska.

"Такой насыщенный голос! И аранжировка интересная: вышла народная песня в стиле романса", – отметила swet_zari.

Контекст:

Надежда Мейхер родилась в 1982 году в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы "ВИА Гра", в которой проработала с перерывами до 2011 года.

После ухода из группы Мейхер объявила о начале сольной карьеры. Певица также снимается в кино и развивает собственный бренд одежды Meiher by Meiher.

Певица замужем за российским бизнесменом, гендиректором российской компании Melon Fashion Group Михаилом Уржумцевым. Они поженились в 2014 году. У пары есть две дочери: Анна (2012) и Мария (2015).

У Мейхер есть сын Игорь (2002), которого она родила в отношениях с украинским бизнесменом Александром Лищенко.

Теги: украинский язык, ВИА Гра, Надежда Мейхер, песня
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