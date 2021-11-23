"Очень чувственно", "Бархатное исполнение". Экс-"ВИА Гра" Мейхер спела известную украинскую песню

Нажда Мейхер призналась в любви не только к украинскому языку, но и к украинской песне Фото: nadyameiher / Instagram

В подписи к фото 39-летняя певица отметила, что любовь к украинской песне ей привила мама.

"Украинская песня, как и украинский язык, отличается от других языков особой чувственностью и нежностью. Он для меня ассоциируется с женщиной, которая любит безусловной любовью, и как бы больно ей ни было, и как бы она не любила – кохала – она отпустит и она простит… Поскольку обладает вековой мудростью, большой силой духа. Можно много писать о моем ощущении украинского языка, но песня вас сама выведет на определенные чувства и домыслы", – написала Мейхер.

"Действительно, очень чувственно в вашем исполнении", – прокомментировала видео alina_iwa.

"Очень приятно слушать! Бархатное исполнение! Спасибо!" – написала katerinagirska.

"Такой насыщенный голос! И аранжировка интересная: вышла народная песня в стиле романса", – отметила swet_zari.

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