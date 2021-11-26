"Сперма все равно лучше". Мейхер показала средство, которое поддерживает молодость ее кожи

Мейхер: Делаю уже второй раз, и, честно, эффект потрясающий Фото: nadyameiher / Instagram

"Приветствую всех. Я сегодня на процедуре, где мне будут делать чудо-маску", – сообщила она в ролике, а в подписи рассказала, о свойствах косметического средства и каким будет результат после его использования.

Также Мейхер добавила, что "делает эту маску уже второй раз, и, честно, эффект потрясающий".

В комментариях подписчики написали 39-летней певице множество комплиментов, а также посоветовали другие средства.

"Надежда и без масок красавица", – написала natasha.plu74.

"Солнышко, сметаной надо", – подсказал vladimirnikolaev980.

"Сперма все равно лучше", – отметил potapov_a_.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НАДЕЖДА МЕИ * ХЕР (@nadyameiher)