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18 июля, 2022
 
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"Богиня земледелия". 40-летняя Мейхер снялась в топе с прозрачной вставкой в зоне декольте

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В апреле Мейхер исполнилось 40 лет
В апреле Мейхер исполнилось 40 лет
Фото: meiherbymeiher / Instagram

40-летняя украинская певица Надежда Мейхер 17 июля на странице своего именного бренда одежды в Instagram разместила фото, для которого позировала в поле.

Певица снялась в белом топе с прозрачной вставкой в зоне декольте и серо-голубом костюме, состоящем из юбки и жакета. 

"Богиня земледелия", – прокомментировал pentakilman.

Контекст:

Мейхер родилась 10 апреля 1982 году в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы "ВИА Гра", в которой проработала с перерывами до 2011 года. После ухода из группы певица объявила о начале сольной карьеры.

У Мейхер трое детей. 15 августа 2002 года она родила сына Игоря от бизнесмена Александра Лищенко. 23 марта 2012 года в браке с российским бизнесменом Михаилом Уржумцевым у певицы родилась дочь Анна, а 17 октября 2015-го – Мария.

Мейхер занимается волонтерской деятельностью после нападения РФ на Украину.

Супруг певицы, российский бизнесмен Михаил Уржумцев называл войну РФ против Украины "происходящими событиями", избегая осуждения или поддержки российской агрессии.

Теги: ВИА Гра, Надежда Мейхер, певица, фото, декольте, одежда
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