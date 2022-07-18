"Все еще сексуальная", "Больно смотреть". 63-летняя Мадонна станцевала в кружевном корсете. Видео

Певица предстала в кружевном корсете, исполняя под собственную фонограмму песню Finally Enough Love.

Мадонна повертелась перед камерой напротив включенного вентилятора, с развевающимися волосами.

"В моей комнате жарко!" – написала она.

"Все еще сексуальная", – прокомментировал подписчик mick_harding76.

"Так больно смотреть", – написал grmg63.

Контекст:

Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась в 1958 году в штате Мичиган (США).

20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.

Мадонну занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии "Грэмми".