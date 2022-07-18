Бульвар Шоубиз
 
18 июля, 2022
 
Новости

"Все еще сексуальная", "Больно смотреть". 63-летняя Мадонна станцевала в кружевном корсете. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Мадонна: В моей комнате жарко!
Мадонна: В моей комнате жарко!
Фото: madonna / Instagram

63-летняя американская певица Мадонна 17 июля разместила в Instagram ролик, в котором станцевала перед камерой.

Певица предстала в кружевном корсете, исполняя под собственную фонограмму песню Finally Enough Love.

Мадонна повертелась перед камерой напротив включенного вентилятора, с развевающимися волосами.

"В моей комнате жарко!" – написала она.

"Все еще сексуальная", – прокомментировал подписчик mick_harding76.

"Так больно смотреть", – написал grmg63.

Контекст:

Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась в 1958 году в штате Мичиган (США).

20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.

Мадонну занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии "Грэмми".

Теги: Мадонна, видео, певица, ролик, декольте, танец, корсет
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Мифы, украденные 400 лет истории и деньги Россотрудничества. Памятник Екатерине II в Одессе предлагают снести, но насколько это возможно?
  Мифы, украденные 400 лет истории и деньги Россотрудничества. Памятник Екатерине II в Одессе предлагают снести, но насколько это возможно?
Алина ГРЕЧАНАЯ
  Кличко: Дал бы я в голову Путину? Если бы это остановило кровопролитие, то ответ очевиден
  Кличко: Дал бы я в голову Путину? Если бы это остановило кровопролитие, то ответ очевиден
Дмитрий ГОРДОН
  Щаранский: Российская империя не будет восстановлена, России не удастся покорить Украину
  Щаранский: Российская империя не будет восстановлена, России не удастся покорить Украину
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Все еще сексуальная", "Больно смотреть". 63-летняя Мадонна станцевала в кружевном корсете. Видео
"Все еще сексуальная", "Больно смотреть". 63-летняя Мадонна станцевала в кружевном корсете. Видео
"Парашка за...бала". Квиткова заявила, что выезжает из Украины
"Парашка за...бала". Квиткова заявила, что выезжает из Украины
Названы победители премии YUNA 2022. Статуэтки лауреатов будут проданы на благотворительном аукционе
Названы победители премии YUNA 2022. Статуэтки лауреатов будут проданы на благотворительном аукционе
Лопес тайно вышла замуж за Аффлека. Фото
Лопес тайно вышла замуж за Аффлека. Фото
"Врагу не удастся ни запугать нас, ни отобрать будущее". Винничанка, чей дом разрушила российская ракета, не стала отменять свадьбу
"Врагу не удастся ни запугать нас, ни отобрать будущее". Винничанка, чей дом разрушила российская ракета, не стала отменять свадьбу
"Как дети выросли! Гарик копия Максим". В сети комментируют видео Галкина с участием его детей и Пугачевой
"Как дети выросли! Гарик – копия Максим". В сети комментируют видео Галкина с участием его детей и Пугачевой
Рики Мартину грозит 50 лет лишения свободы за интимные отношения с племянником – СМИ
Рики Мартину грозит 50 лет лишения свободы за интимные отношения с племянником – СМИ
Экс-жена Трампа была обнаружена мертвой на лестнице в своем доме. Судмедэксперты назвали причину ее смерти
Экс-жена Трампа была обнаружена мертвой на лестнице в своем доме. Судмедэксперты назвали причину ее смерти
"Лучшие в мире люди. Держитесь". Защищающий Украину Дикусар показал первое фото после долгого перерыва
"Лучшие в мире люди. Держитесь". Защищающий Украину Дикусар показал первое фото после долгого перерыва
  Российский режиссер Качанов: У Павла Деревянко был образ Иванушки-дурачка, которому он полностью соответствовал
  Российский режиссер Качанов: У Павла Деревянко был образ Иванушки-дурачка, которому он полностью соответствовал
Дмитрий ГОРДОН
  "Они проделали долгий путь, чтобы быть здесь". The Rolling Stones выступила в Вене с участниками двух украинских хоровых коллективов. Видео
  "Они проделали долгий путь, чтобы быть здесь". The Rolling Stones выступила в Вене с участниками двух украинских хоровых коллективов. Видео
  "Сложился образ, что я семейный человек и вообще не трахаюсь". Dantes рассказал, как в сети отреагировали на его расставание с Дорофеевой
  "Сложился образ, что я семейный человек и вообще не трахаюсь". Dantes рассказал, как в сети отреагировали на его расставание с Дорофеевой
  Трасс в первом раунде выборов лидера Консервативной партии повторила образ Тэтчер
  Трасс в первом раунде выборов лидера Консервативной партии повторила образ Тэтчер
"Люди из другой реальности", "В данной ситуации выставлять такие фото – странно". Жена Ярославского похвасталась отдыхом на Лазурном берегу
"Люди из другой реальности", "В данной ситуации выставлять такие фото – странно". Жена Ярославского похвасталась отдыхом на Лазурном берегу
  "Не можу мовчати". Билык переписала слова песни "Мовчати". Теперь она не о любви, а о войне
  "Не можу мовчати". Билык переписала слова песни "Мовчати". Теперь она не о любви, а о войне
"Солнышки, мы вас защищаем". Залужный обратился к детям Николаева и подписал марки с кораблем для благотворительного аукциона. Видео
"Солнышки, мы вас защищаем". Залужный обратился к детям Николаева и подписал марки с кораблем для благотворительного аукциона. Видео
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 