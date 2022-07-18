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18 июля, 2022
 
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"Наконец-то что-то интересное". Хайек показала, как выглядит в реальной жизни 60-летний Том Круз

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Хайек обнародовала эксклюзивные кадры
Хайек обнародовала эксклюзивные кадры
Фото: salmahayek / Instagram

55-летняя американская актриса Сальма Хайек 17 июля опубликовала в Instagram подборку видео и фото со своим 60-летним коллегой Томом Крузом.

Хайек показала, как поклонницы отреагировали на актера во время его визита в ресторан.

"Когда ты ведешь своего друга Тома на ужин", – написала она.

"Он такой горячий!" – прокомментировала подписчица dimitragaitani. 

"Наконец-то что-то интересное", – написала miranda_settller.

Контекст:

Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме "Отчаянный" вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.

Наиболее известные картины с ее участием – "Фрида", "От заката до рассвета", "Бандитки". В 2021 году в США вышли новые фильмы с участием Хайек: "Телохранитель жены киллера", "Вечные", "Дом Gucci".

Том Круз родился 3 июля 1962 года в Сиракьюсе (Нью-Йорк, США). Он трехкратный обладатель премии "Золотой глобус" и трехкратный номинант на премию "Оскар".

Наиболее известные фильмы, в которых он снялся, – "Миссия невыполнима", "Мумия", "Топ Ган: Мэверик", "С широко закрытыми глазами".

Теги: Голливуд, видео, ресторан, актер, Сальма Хайек, Том Круз, актриса, фото
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