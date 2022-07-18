"Наконец-то что-то интересное". Хайек показала, как выглядит в реальной жизни 60-летний Том Круз

Хайек показала, как поклонницы отреагировали на актера во время его визита в ресторан.

"Когда ты ведешь своего друга Тома на ужин", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

"Он такой горячий!" – прокомментировала подписчица dimitragaitani.

"Наконец-то что-то интересное", – написала miranda_settller.