"Наконец-то что-то интересное". Хайек показала, как выглядит в реальной жизни 60-летний Том Круз

Хайек показала, как поклонницы отреагировали на актера во время его визита в ресторан.
"Когда ты ведешь своего друга Тома на ужин", – написала она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Он такой горячий!" – прокомментировала подписчица dimitragaitani.
"Наконец-то что-то интересное", – написала miranda_settller.
Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме "Отчаянный" вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.
Наиболее известные картины с ее участием – "Фрида", "От заката до рассвета", "Бандитки". В 2021 году в США вышли новые фильмы с участием Хайек: "Телохранитель жены киллера", "Вечные", "Дом Gucci".
Том Круз родился 3 июля 1962 года в Сиракьюсе (Нью-Йорк, США). Он трехкратный обладатель премии "Золотой глобус" и трехкратный номинант на премию "Оскар".
Наиболее известные фильмы, в которых он снялся, – "Миссия невыполнима", "Мумия", "Топ Ган: Мэверик", "С широко закрытыми глазами".