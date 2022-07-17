"Как дети выросли! Гарик – копия Максим". В сети комментируют видео Галкина с участием его детей и Пугачевой

Галкин и Пугачева живут в браке с 2011 года Фото: maxgalkinru / Instagram

Галкин собрал видео, снятое в разных местах и странах. Так, он показал, как дети развлекаются в Израиле на пляже, а также проводят время на природе, вероятно, во время поездки в Латвию. В ролик он также включил видео, снятое на дне рождения его племянника Григория и на встрече с российскими музыкантами Андреем Макаревичем и Борисом Гребенщиковым.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

"Как дети выросли! Гарик – копия Максим", – прокомментировала подписчица zotik_n.

"Точно, я об этом тоже подумала", – призналась larissamllr45.