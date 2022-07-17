"Как дети выросли! Гарик – копия Максим". В сети комментируют видео Галкина с участием его детей и Пугачевой

Галкин собрал видео, снятое в разных местах и странах. Так, он показал, как дети развлекаются в Израиле на пляже, а также проводят время на природе, вероятно, во время поездки в Латвию. В ролик он также включил видео, снятое на дне рождения его племянника Григория и на встрече с российскими музыкантами Андреем Макаревичем и Борисом Гребенщиковым.
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"Как дети выросли! Гарик – копия Максим", – прокомментировала подписчица zotik_n.
"Точно, я об этом тоже подумала", – призналась larissamllr45.
Галкин и Пугачева поженились 23 декабря 2011 года. У пары двое детей-двойняшек – Лиза и Гарри. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать.
Галкин в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину осудил нападение России. После этого в РФ началась травля артиста. Вскоре стало известно, что он вместе с Пугачевой и детьми Лизой и Гарри уехал из России в Израиль, так как в России стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.
На протяжении последних месяцев Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии РФ. 22 апреля он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.