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17 июля, 2022
 
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"Как дети выросли! Гарик – копия Максим". В сети комментируют видео Галкина с участием его детей и Пугачевой

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Галкин и Пугачева живут в браке с 2011 года
Галкин и Пугачева живут в браке с 2011 года
Фото: maxgalkinru / Instagram

46-летний российский шоумен Максим Галкин 14 июля обнародовал ролик, в котором показал свою семью – жену, 73-летнюю певицу Аллу Пугачеву и девятилетних детей Лизу и Гарри.

Галкин собрал видео, снятое в разных местах и странах. Так, он показал, как дети развлекаются в Израиле на пляже, а также проводят время на природе, вероятно, во время поездки в Латвию. В ролик он также включил видео, снятое на дне рождения его племянника Григория и на встрече с российскими музыкантами Андреем Макаревичем и Борисом Гребенщиковым.

"Как дети выросли! Гарик – копия Максим", – прокомментировала подписчица zotik_n.

"Точно, я об этом тоже подумала", – призналась larissamllr45.

Контекст:

Галкин и Пугачева поженились 23 декабря 2011 года. У пары двое детей-двойняшек – Лиза и Гарри. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать.

Галкин в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину осудил нападение России. После этого в РФ началась травля артиста. Вскоре стало известно, что он вместе с Пугачевой и детьми Лизой и Гарри уехал из России в Израиль, так как в России стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.

На протяжении последних месяцев Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии РФ. 22 апреля он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.

Теги: Алла Пугачева, Россия, Украина, Израиль, Латвия, Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков, видео, дети, Максим Галкин, Лиза Галкина, певица, Гарри Галкин, музыкант, ролик, шоумен
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