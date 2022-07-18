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H&M объявила, что окончательно уйдет из России

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Еще 2 марта H&amp;M Group приостановила все продажи в России
Еще 2 марта H&M Group приостановила все продажи в России
Фото: depositphotos.com

Шведская сеть магазинов одежды H&M полностью сворачивает свой бизнес в России. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Еще 2 марта H&M Group приостановила все продажи в России. Теперь из-за "операционных проблем и непредсказуемого будущего" компания решила начать процесс закрытия бизнеса в стране.

"После тщательного рассмотрения мы считаем невозможным, учитывая текущую ситуацию, продолжать наш бизнес в России", – сказал генеральный директор H&M Group Хелена Хельмерссон. 

В рамках процесса ликвидации сеть планирует временно вновь открыть свои физические магазины в России для распродажи оставшихся товаров.

Расходы H&M по сворачиванию российского бизнеса составят порядка 2 млрд шведских крон ($190 млн), что будет отражено в отчетности компании за третий квартал 2022 года, отмечается в пресс-релизе.

Контекст:

После начала военного вторжения России в Украину, произошедшего 24 февраля, из страны-агрессора стали уходить международные компании. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ уже ушли более 1000 компаний.

О приостановке работы в России заявили платежные системы PayPal, Visa и MasterCard. С рынка ушли ретейлеры IKEA и JyskApple и Microsoft приостановили продажу продукции. Прекращен прокат фильмов крупнейших голливудских киностудий, массово закрываются магазины модных брендов.

Решили закрыть свои рестораны в стране сети KFC и McDonald's. Корпорации Nestle приостанавливает работу брендов KitKat и Nesquik. Остановила работу в стране-агрессоре Coca-Cola, а PepsiCo решила прекратить там продажу своей газированной воды.

В то же время некоторые крупные сети продолжают работу в России. В частности, прекращать бизнес в РФ отказалась сеть строительных магазинов Leroy Merlin. Сеть супермаркетов Auchan ("Ашан") сперва отказывалась уходить из РФ, но 5 апреля приняла решение свернуть инвестиции и прекратить поставки в РФ.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, H&M, магазин, одежда
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