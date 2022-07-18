Еще 2 марта H&M Group приостановила все продажи в России Фото: depositphotos.com

Еще 2 марта H&M Group приостановила все продажи в России. Теперь из-за "операционных проблем и непредсказуемого будущего" компания решила начать процесс закрытия бизнеса в стране.

"После тщательного рассмотрения мы считаем невозможным, учитывая текущую ситуацию, продолжать наш бизнес в России", – сказал генеральный директор H&M Group Хелена Хельмерссон.

В рамках процесса ликвидации сеть планирует временно вновь открыть свои физические магазины в России для распродажи оставшихся товаров.

Расходы H&M по сворачиванию российского бизнеса составят порядка 2 млрд шведских крон ($190 млн), что будет отражено в отчетности компании за третий квартал 2022 года, отмечается в пресс-релизе.