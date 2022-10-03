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03 октября, 2022
 
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"Удвох би прогулятись нам без людей". Каменских показала фрагмент новой песни. В сети заметили, что Потап не лайкает ее посты

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Каменских вышла замуж за Потапа весной 2019 года
Каменских вышла замуж за Потапа весной 2019 года
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица Настя Каменских 3 октября в Instagram разместила видео, в котором исполнила фрагмент своей новой песни "Інша любов".

"Удвох би прогулятись нам без людей", – напевает певица, лежа на кровати. 

"[Муж] Потап не лайкает",  обратили внимание подписчики. Ранее Потап активно реагировал на ее публикации.

"А где Потап? Без него хочунчик вылез",  – прокомментировали ролик поклонники, заметив прыщ на лице артистки.

Ранее фолловеры предположили, что Каменских и Потап могли расстаться. Поводом для слухов стало то, что после возвращения в Украину артисты вместе не появлялись на публике, а также не делились новыми совместными фото.

Контекст:

Потап и Каменских поженились 23 мая 2019 года.

За пять дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину Каменских вместе с Потапом выехала в Испанию. Певица отмечает, что это была заранее запланированная командировка. Вместе с Каменских и Потапом тогда уехали их матери.

Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. Певица собрала 75 млн грн.

17 августа артистка сообщила, что вернулась в Украину, позже она анонсировала новые концерты за границейВ сентябре стало известно, что в Украину вернулся и Потап

Теги: Настя Каменских, семья, Потап, Алексей Потапенко
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