"Удвох би прогулятись нам без людей". Каменских показала фрагмент новой песни. В сети заметили, что Потап не лайкает ее посты

"Удвох би прогулятись нам без людей", – напевает певица, лежа на кровати.

"[Муж] Потап не лайкает", – обратили внимание подписчики. Ранее Потап активно реагировал на ее публикации.

"А где Потап? Без него хочунчик вылез", – прокомментировали ролик поклонники, заметив прыщ на лице артистки.

Ранее фолловеры предположили, что Каменских и Потап могли расстаться. Поводом для слухов стало то, что после возвращения в Украину артисты вместе не появлялись на публике, а также не делились новыми совместными фото.

Контекст:

Потап и Каменских поженились 23 мая 2019 года.

За пять дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину Каменских вместе с Потапом выехала в Испанию. Певица отмечает, что это была заранее запланированная командировка. Вместе с Каменских и Потапом тогда уехали их матери.

Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. Певица собрала 75 млн грн.

17 августа артистка сообщила, что вернулась в Украину, позже она анонсировала новые концерты за границей. В сентябре стало известно, что в Украину вернулся и Потап.