Потап рассказал, что ответила Ани Лорак на просьбу Каменских не молчать о войне

По словам Потапа, его жена просила Ани Лорак написать о нападении РФ на Украину "хоть что-то". Строящая карьеру в стране-агрессоре певица в ответ Каменских заявила, что ее кум, российский певец Филипп Киркоров сказал, чтобы она молчала.
"Певица из Черновцов ответила: "Мне Киркоров сказал ничего не говорить, я все понимаю. Он сказал думать на два года вперед, не надо меня задалбывать". В ответ слышу, моя жена говорит: "Ты больше не имеешь права называться украинкой", – пересказал разговор жены с Ани Лорак Потап.
2 марта Ани Лорак заявила, что "в Украине идет убийственная и разрушительная война", и призвала ее остановить. Певица не указала, кому конкретно адресован ее призыв, а также то, что страна-агрессор РФ напала на Украину. До 19 сентября ее страница в Instagram была удалена.
Певица внесена в базу сайта theylovewar.com ("Они любят войну") за замалчивание войны РФ против Украины.
22 марта исполнительный комитет Черновицкого городского совета принял решение изъять с Аллеи звезд на Театральной площади именную звезду певицы.
29 июня Лорак засветилась в Москве на вечеринке у своего кума, российского певца Филиппа Киркорова в компании Татьяны Навки, которая является женой Дмитрия Пескова – пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина.
В сентябре стало известно, что Ани Лорак планирует гастроли в Европе как "самая титулованная украинская певица". Это вызвало возмущение в соцсетях.
Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, реагируя на скандал, заявил, что артистов, которые поддерживают или замалчивают российскую агрессии против Украины, будут лишать звания "народный артист Украины". Ткаченко отметил, что идет работа "над поправками в законы, чтобы таких "народных" больше наша страна не видела".
Организаторы концертов после огласки сообщили, что отменили выступления артистки.