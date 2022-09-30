Потап рассказал, что ответила Ани Лорак на просьбу Каменских не молчать о войне

По словам Потапа, его жена просила Ани Лорак написать о нападении РФ на Украину "хоть что-то". Строящая карьеру в стране-агрессоре певица в ответ Каменских заявила, что ее кум, российский певец Филипп Киркоров сказал, чтобы она молчала.

"Певица из Черновцов ответила: "Мне Киркоров сказал ничего не говорить, я все понимаю. Он сказал думать на два года вперед, не надо меня задалбывать". В ответ слышу, моя жена говорит: "Ты больше не имеешь права называться украинкой", – пересказал разговор жены с Ани Лорак Потап.