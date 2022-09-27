Бульвар Шоубиз
 
27 сентября, 2022
 
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Экс-друг Ани Лорак режиссер Боднарчук: Кому она здесь нахер нужна? Она знает, что ее уже прокляли 10 раз

Боднарчук поддерживал отношения с Ани Лорак и после 2014 года
Боднарчук поддерживал отношения с Ани Лорак и после 2014 года
Фото: olegbodnarchuk / Instagram

Украинский режиссер Олег Боднарчук, который дружил со строящей в РФ карьеру певицу Ани Лорак, заявил, что она сама себя загнала в рамки, а команда покинула исполнительницу. Об этом он рассказал в интервью Алене Доротюк на ее YouTube-канале.

Боднарчук, поддерживающий отношения с Ани Лорак и после 2014 года вплоть до открытой агрессии РФ против Украины, признался, что когда читал пост Ани Лорак о любви к сцене и сострадании, не понимал, для чего она его написала. 

"Когда прочел этот пост, показалось, что его написал кто-то пьяный. Там какие-то бессвязные предложения. Она сама себя загнала в такие рамки, что ни молчать не может, ни говорить что-либо", – сказал он.

По мнению Боднарчука, инициировать концерты в Европе для Ани Лорак было бессмысленно. 

"Очень ожидаемо и прогнозируемо, что никакого тура в Европе быть не может. Непонятно, кто придет на эти концерты? Россияне, которых там становится все меньше, или украинцы? Это вообще была глупая идея", – отметил режиссер.

Он подчеркнул, что у Ани Лорак никогда не было совести, поэтому выбирать между совестью и деньгами ей не приходилось, поэтому, когда команда исполнительницы сразу после начала полномасштабной войны вернулась на родину, она осталась в РФ.

"Члены команды поехали в Украину, к родным. И не удивительно, что сейчас всеми своими делами, наверное, она занимается сама: пишет эти сообщения, организует концерты и т.д. Конечно, все это выглядит нелепым", – сказал Боднарчук.

Он подчеркнул, что в Украине у Ани Лорак нет будущего.

"Кому она здесь нахер нужна? (....) Ну, она же знает, что здесь ее уже прокляли 10 раз. И что бы она ни сделала, никто бы здесь ее не принял. Ей никто не простил бы эти восемь лет. Особенно в столь сложное время. Она российская певица украинского происхождения", – сказал Боднарчук.

Контекст:

2 марта Ани Лорак заявила, что "в Украине идет убийственная и разрушительная война", и призвала ее остановить. Певица не указала, кому конкретно адресован ее призыв, а также то, что страна-агрессор РФ напала на Украину. До 19 сентября ее страница в Instagram была удалена.

Певица внесена в базу сайта theylovewar.com ("Они любят войну") за замалчивание войны РФ против Украины.

22 марта исполнительный комитет Черновицкого городского совета принял решение изъять с Аллеи звезд на Театральной площади именную звезду певицы.

29 июня Лорак засветилась в Москве на вечеринке у своего кума, российского певца Филиппа Киркорова в компании Татьяны Навки, которая является женой Дмитрия Пескова  пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина.

В сентябре стало известно, что Ани Лорак планирует гастроли в Европе как "самая титулованная украинская певица". Это вызвало возмущение в соцсетях

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, реагируя на скандал, заявил, что артистов, которые поддерживают или замалчивают российскую агрессии против Украины, будут лишать звания "народный артист Украины". Ткаченко отметил, что идет работа "над поправками в законы, чтобы таких "народных" больше наша страна не видела".

Организаторы концертов после огласки сообщили, что отменили выступления артистки.

19 сентября Ани Лорак заявила, что ее сердце переполнено болью.

Теги: Россия, война, Ани Лорак, режиссер, война России против Украины, Олег Боднарчук, певица
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