Бульвар Шоубиз
 
05 октября, 2022
 
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"Маленькие ежедневные ритуалы придают ощущение "жизни". Каменских снялась в халате

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Каменских: Раньше не смогла бы подумать, что уже привычные рутинные вещи станут чем-то недостижимым
Каменских: Раньше не смогла бы подумать, что уже привычные рутинные вещи станут чем-то недостижимым
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица Настя Каменских 4 октября в Instagram рассказала о своем эмоциональном состоянии.

"Раньше не смогла бы подумать, что уже привычные рутинные вещи станут чем-то недостижимым. Что придется силой поднимать себя, чтобы подойти к зеркалу и снова заглянуть в него. Теперь в зеркале не увидишь тех глаз, которые были раньше. Глаза, наполненные счастьем и мечтами. Улыбающиеся глаза и взгляд женщины, которая с легкостью идет вперед за своими мечтами", – написала она.

Каменских добавила, что со временем понимает, что, чтобы держать себя в руках и иметь моральное состояние для выступлений ради донатов для Украины и благотворительности, нужно "вытаскивать себя из состояния тотальной дезадаптации и апатии".

Она отметила, что у нее это состояние исчезает только на короткие моменты.

"Но я понимаю, что маленькие ежедневные ритуалы придают ощущение "жизни" и на 10 минут вроде бы возвращают тебя в прошлое. Хотя бы на 10 минут, но иногда мне кажется, что эти минуты – это целая вечность. И я хочу хоть как-то возвращать себя в жизнь без войны. Чтобы концерты были радостными, а не со слезами на глазах. Чтобы были новые проекты, реализуемые в мирной Украине. Чтобы было время, когда во время интервью не раздаются сирены. Чтобы ни один украинец не слышал их днями и ночами. Хочу, чтобы ни на одной из территорий Украины не было войны. Чтобы украинцы перестали чувствовать состояние постоянной опасности", – заявила она.

Певица отметила, что все украинцы сейчас находятся на разных эмоциональных этапах, но все учатся жить во время войны и должны идти вперед, как бы сложно ни было.

"И я говорю себе каждый день: мы обязательно будем еще сильнее, чем были. И мы обязательно вернем себе умение побороть все сложности и жить. И "вытаскивать" себя из состояния эмоционального дна. И у меня будут снова счастливые глаза и взгляд уверенной в себе женщины. И мы обязательно научимся снова быть счастливыми. Хоть это и сложно, но мы должны это делать", – написала Каменских.

Пост она сопроводила снимком, на котором запечатлена в махровом халате. Певица позировала перед зеркалом, расчесывая волосы.

Контекст:

Каменских за пять дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину Каменских вместе со своим мужем, рэпером и продюсером Потапом (Алексеем Потапенко) выехала в Испанию. Певица отмечает, что это была заранее запланированная командировка. Вместе с Каменских и Потапом тогда уехали их матери.

Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. Певица собрала 75 млн грн.

17 августа артистка сообщила, что вернулась в Украину, позже она анонсировала новые концерты за границей. В сентябре стало известно, что в Украину вернулся и Потап

Теги: Настя Каменских, Потап, певица, рэпер, певица NK, продюсер
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