Бульвар Шоубиз
 
04 октября, 2022
 
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"Зашла почитать комментарии про заметный животик", "Настя такая красивая". Каменских станцевала перед камерой

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Каменских поделилась новым роликом
Каменских поделилась новым роликом
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица Настя Каменских 4 октября в Instagram разместила видео, в котором станцевала под песню украинского певца Виктора Павлика "Залишись на мить".

Певица предстала перед камерой в белом худи и с распущенными волосами.

"Зашла почитать комментарии про заметный животик. Кто первый на старте?" – прокомментировала подписчица nikolaevna_tatyana1993.

"Настя такая красивая", – написала nichka_kra.

Контекст:

Каменских замужем за рэпером и продюсером Алексеем Потапенко (Потапом). Они поженились 23 мая 2019 года.

За пять дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину Каменских вместе с Потапом выехала в Испанию. Певица отмечает, что это была заранее запланированная командировка. Вместе с Каменских и Потапом тогда уехали их матери.

Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. Певица собрала 75 млн грн.

17 августа артистка сообщила, что вернулась в Украину, позже она анонсировала новые концерты за границейВ сентябре стало известно, что в Украину вернулся и Потап

Теги: видео, Настя Каменских, Потап, певица, Алексей Потапенко, живот
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