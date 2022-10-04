"Зашла почитать комментарии про заметный животик", "Настя такая красивая". Каменских станцевала перед камерой

Певица предстала перед камерой в белом худи и с распущенными волосами.

"Зашла почитать комментарии про заметный животик. Кто первый на старте?" – прокомментировала подписчица nikolaevna_tatyana1993.

"Настя такая красивая", – написала nichka_kra.

Контекст:

Каменских замужем за рэпером и продюсером Алексеем Потапенко (Потапом). Они поженились 23 мая 2019 года.

За пять дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину Каменских вместе с Потапом выехала в Испанию. Певица отмечает, что это была заранее запланированная командировка. Вместе с Каменских и Потапом тогда уехали их матери.

Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. Певица собрала 75 млн грн.

17 августа артистка сообщила, что вернулась в Украину, позже она анонсировала новые концерты за границей. В сентябре стало известно, что в Украину вернулся и Потап.