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03 октября, 2022
 
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"Красивая и очень сексуальная", "Божественная красота". Мейхер засветила фигуру в лесу

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Мейхер надела одежду, подчеркивающую фигуру
Мейхер надела одежду, подчеркивающую фигуру
Фото: meiherbymeiher / Instagram

Украинская певица Надежда Мейхер 2 октября на странице своего именного бренда одежды в Instagram обнародовала снимки, для которых позировала в длинном облегающем платье с геометрическим принтом.

Мейхер позировала в лесу, облокотившись на бревенчатое ограждение. Певица изогнулась в талии, демонстрируя округлости бедер и бюста.

"Божественная красота", – прокомментировал подписчик rzanaiman.

"Какая же ты красивая и очень сексуальная, как всегда", – написал lev3559.

Контекст:

Мейхер родилась 10 апреля 1982 году в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы "ВИА Гра", в которой проработала с перерывами до 2011 года. После ухода из группы певица объявила о начале сольной карьеры.

У Мейхер трое детей. 15 августа 2002 года она родила сына Игоря от бизнесмена Александра Лищенко. 23 марта 2012 года в браке с российским бизнесменом Михаилом Уржумцевым у певицы родилась дочь Анна, а 17 октября 2015-го – дочь Мария.

Мейхер занимается волонтерской деятельностью после нападения РФ на Украину.

Супруг певицы, российский бизнесмен Михаил Уржумцев называл войну РФ против Украины "происходящими событиями", избегая осуждения или поддержки российской агрессии. Отношения с Уржумцевым Мейхер не комментирует.

Теги: платье, фигура, ВИА Гра, Надежда Мейхер, певица, грудь, одежда
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