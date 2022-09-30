Бульвар Шоубиз
 
30 сентября, 2022
 
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40-летняя Мейхер снялась в ванной. Фото

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Мейхер продемонстрировала одежду собственного бренда
Мейхер продемонстрировала одежду собственного бренда
Фото: meiherbymeiher / Instagram

40-летняя украинская певица Надежда Мейхер 30 сентября в Stories Instagram своего именного бренда одежды обнародовала фото, для которого позировала в декольтированном платье цвета хаки с черным кружевом.

Мейхер в платье-комбинации позировала сидя на краю ванны. Образ она дополнила черными босоножками на каблуках, а на плечо набросила белую куртку.

Певица заявила, что ее мастерская одежды готова шить по индивидуальным меркам заказчика.

Фото: meiherbymeiher / Instagram
Фото: meiherbymeiher / Instagram

Контекст:

Мейхер родилась 10 апреля 1982 году в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы "ВИА Гра", в которой проработала с перерывами до 2011 года. После ухода из группы певица объявила о начале сольной карьеры.

У Мейхер трое детей. 15 августа 2002 года она родила сына Игоря от бизнесмена Александра Лищенко. 23 марта 2012 года в браке с российским бизнесменом Михаилом Уржумцевым у певицы родилась дочь Анна, а 17 октября 2015-го – Мария.

Мейхер занимается волонтерской деятельностью после нападения РФ на Украину.

Супруг певицы, российский бизнесмен Михаил Уржумцев называл войну РФ против Украины "происходящими событиями", избегая осуждения или поддержки российской агрессии. Отношения с Уржумцевым Мейхер не комментирует.

Теги: платье, ВИА Гра, Надежда Мейхер, певица, фото, декольте, одежда, каблуки
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