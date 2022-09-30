40-летняя Мейхер снялась в ванной. Фото

Мейхер в платье-комбинации позировала сидя на краю ванны. Образ она дополнила черными босоножками на каблуках, а на плечо набросила белую куртку.

Певица заявила, что ее мастерская одежды готова шить по индивидуальным меркам заказчика.

Фото: meiherbymeiher / Instagram