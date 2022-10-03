"Очень красивая, умная и сексуальная леди. Естественная красота". 64-летняя Стоун засветила бюст

Актриса позировала сидя в кресле, с собакой рядом. Стоун засветила на снимке нижнюю часть груди.
"С Бандитом для журнала Icon", – написала она.
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"Очень красивая, умная и очень сексуальная леди. Очень талантливая актриса . Естественная красота. Королева Шэрон", – прокомментировал подписчик olegviking_15.
Шэрон Стоун родилась 10 марта 1958 года. Она – обладательница премий "Золотой глобус" и "Эмми", номинировалась на премию "Оскар". Наиболее известные фильмы с ее участием – "Основной инстинкт", "Кровь и песок", "Ножницы", "Дьяволицы", "Глория", "Игры богов".