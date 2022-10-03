"Очень красивая, умная и сексуальная леди. Естественная красота". 64-летняя Стоун засветила бюст

Стоун: С Бандитом для журнала Icon Фото: sharonstone / Instagram

Актриса позировала сидя в кресле, с собакой рядом. Стоун засветила на снимке нижнюю часть груди.

"С Бандитом для журнала Icon", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sharon Stone (@sharonstone)

"Очень красивая, умная и очень сексуальная леди. Очень талантливая актриса . Естественная красота. Королева Шэрон", – прокомментировал подписчик olegviking_15.