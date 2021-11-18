"Самая сексуальная и соблазнительная". Стоун снялась без бюстгальтера в расстегнутой рубашке

Стоун позирует в кадре, касаясь двумя руками украшения на шее.
"Вам так красиво с длинными волосами", – оценили образ актрисы поклонники.
"Ты действительно очень красивая и сексуальная", – написали фолловеры.
"Самая сексуальная и соблазнительная", – отреагировали пользователи сети.
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Стоун – обладательница премий "Золотой глобус" и "Эмми", номинировалась на премию "Оскар". Наиболее известные фильмы с ее участием – "Основной инстинкт", "Кровь и песок", "Ножницы", "Дьяволицы", "Глория", "Игры богов".