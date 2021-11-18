"Самая сексуальная и соблазнительная". Стоун снялась без бюстгальтера в расстегнутой рубашке

Стоун позирует в кадре, касаясь двумя руками украшения на шее.

"Вам так красиво с длинными волосами", – оценили образ актрисы поклонники.

"Ты действительно очень красивая и сексуальная", – написали фолловеры.

"Самая сексуальная и соблазнительная", – отреагировали пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sharon Stone (@sharonstone)