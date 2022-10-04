Тина Кароль показала пятую точку в облегающих брюках. Фото

Певица запечатлена сидящей на полу с разведенными ногами. Она снята со спины, в фокусе – пятая точка артистки, которую подчеркивают облегающие брюки в полоску. Образ дополнен топом и туфлями на каблуках.

Контекст:

Концерт Тины Кароль в Лос-Анджелесе состоялся 2 октября.

После нападения РФ на Украину Тина Кароль уехала в Польшу. За границей артистка выступала с благотворительными концертами в поддержку Украины. В частности, у нее были концерты в Польше, Японии, Франции и Великобритании.

В августе артистка вернулась в Украину. Она приняла участие в концерте, посвященном Дню Независимости Украины, а также выступила для украинских защитников.