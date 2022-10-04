Бульвар Шоубиз
 
04 октября, 2022
 
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Тина Кароль показала пятую точку в облегающих брюках. Фото

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Тина Кароль показала фото, сделанное на сцене
Тина Кароль показала фото, сделанное на сцене
Фото: tinakarol_fantina / Instagram

Украинская певица Тина Кароль в Instagram Stories 3 октября разместила снимок, сделанный во время ее выступления в Лос-Анджелесе (США).

Певица запечатлена сидящей на полу с разведенными ногами. Она снята со спины, в фокусе – пятая точка артистки, которую подчеркивают облегающие брюки в полоску. Образ дополнен топом и туфлями на каблуках.

Фото: tinakarol_fantina / Instagram
Фото: tinakarol_fantina / Instagram

Контекст:

Концерт Тины Кароль в Лос-Анджелесе состоялся 2 октября.

После нападения РФ на Украину Тина Кароль уехала в Польшу. За границей артистка выступала с благотворительными концертами в поддержку Украины. В частности, у нее были концерты в Польше, Японии, Франции и Великобритании.

В августе артистка вернулась в Украину. Она приняла участие в концерте, посвященном Дню Независимости Украины, а также выступила для украинских защитников.

Теги: концерт, Лос-Анджелес, Тина Кароль, певица, фото, каблуки
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