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03 октября, 2022
 
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Дорофеева без макияжа сделала селфи на кухне. Фото

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Дорофеева показала свежее селфи
Дорофеева показала свежее селфи
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Украинская певица Надя Дорофеева 3 октября в Instagram Stories опубликовала селфи, для которого позировала перед зеркалом.

Дорофеева снялась в белом топе и шортах. Она засветила талию и пуп. Певица предстала без видимой косметики на лице и с распущенными волосами.

На снимке видна часть интерьера кухни Дорофеевой.

Фото: nadyadorofeeva / Instagram
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Контекст:

Надя Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. С декабря 2010 года по март 2020-го была участницей украинской группы "Время и Стекло" – выступала в дуэте с Алексеем Завгородним (Позитивом).

В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину артистка уехала за границу. Дорофеева выступала в европейских странах с концертами в поддержку Украины. 9 августа певица сообщила, что вернулась в Киев.

Дорофеева 18 марта 2022 года заявила, что рассталась с мужем, певцом Владимиром Дантесом (Dantes).

30 марта украинские СМИ сообщили, что новым избранником Дорофеевой является украинский ресторатор Михаил Кацурин. Он и ее муж были друзьями. 21 июня Дорофеева и Кацурин подтвердили эти слухи.

Теги: селфи, Время и Стекло, Надя Дорофеева, певица, фото, макияж, Dorofeeva, косметика
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