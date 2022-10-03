"Чтобы почувствовать себя красивой, сексуальной и просто женщиной". Саливанчук на свежем фото засветила нижнее белье

Саливанчук снялась в расстегнутом жакете, продемонстрировав черный бюстгальтер.
"Как быть счастливой мамой? Не забывайте уделять время себе, потому что если хоть часок вы не будете делать то, что хотите именно вы, вы с ума сойдете. Наденьте платье, костюм, накрасьтесь, потанцуйте, почитайте, посмотрите фильм, займитесь спортом, сходите на массаж, прогуляйтесь в одиночестве – и вы поймете, что жизнь прекрасна", – написала она.
Саливанчук отметила, что эта съемка – первая во время войны "для себя".
Как отметила актриса, фотосессия нужна была ей, "чтобы почувствовать себя красивой, сексуальной и просто женщиной".
"Вы не поверите, но да, я тоже теряю себя, свою уверенность, свою женственность. Быть в постоянном страхе будущего, постоянно переживать и плакать – вот что мы с вами делаем последние семь месяцев", – написала она.
Саливанчук также поделилась притчей о женщине – многодетной матери, которая много работала и жаловалась на жизнь.
После похода к мудрецу героиня притчи начала периодически закрываться в комнате и стала выглядеть гораздо счастливее.
"Детям было интересно, что делает мать в своей комнате. Замка на дверях, конечно же, не было. Однажды они нарушили запрет и заглянули к маме. Она сидела за столом и пила чай с шоколадными конфетами", – пересказала притчу Саливанчук.
Согласно повествованию, когда дети задали матери вопрос, что она делает, та ответила: "Не мешайте мне! Я делаю вам счастливую маму!"
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Анна Саливанчук родилась 17 августа 1985 года. Она замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.
Наиболее известный проект с участием Саливанчук – сериал "Однажды под Полтавой". Это украинский ситком, премьера которого состоялась 28 октября 2014 года на телеканале "Тет". Всего вышло 14 сезонов сериала. Также Саливанчук снималась в сериале "Сваты". Его показывали украинские телеканалы "Интер" и "1+1". Премьера состоялась в 2008 году. Последний (седьмой) сезон завершился в 2021 году.
Актриса служит в киевском Театре на Подоле.
После начала войны России против Украины Саливанчук осталась в Украине. Она с детьми из Киева переезжала во Львов. В начале мая актриса вернулась в Киев.