Бульвар Шоубиз
 
03 октября, 2022
 
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"Чтобы почувствовать себя красивой, сексуальной и просто женщиной". Саливанчук на свежем фото засветила нижнее белье

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Саливанчук: Вы не поверите, но да, я тоже теряю себя, свою уверенность, свою женственность
Саливанчук: Вы не поверите, но да, я тоже теряю себя, свою уверенность, свою женственность
Фото: salivanchuk.anna / Instagram

37-летняя украинская актриса Анна Саливанчук 3 октября обнародовала в Instagram подборку снимков, для которых позировала в черном брючном костюме.

Саливанчук снялась в расстегнутом жакете, продемонстрировав черный бюстгальтер.

"Как быть счастливой мамой? Не забывайте уделять время себе, потому что если хоть часок вы не будете делать то, что хотите именно вы, вы с ума сойдете. Наденьте платье, костюм, накрасьтесь, потанцуйте, почитайте, посмотрите фильм, займитесь спортом, сходите на массаж, прогуляйтесь в одиночестве – и вы поймете, что жизнь прекрасна", – написала она.

Саливанчук отметила, что эта съемка – первая во время войны "для себя".

Как отметила актриса, фотосессия нужна была ей, "чтобы почувствовать себя красивой, сексуальной и просто женщиной".

"Вы не поверите, но да, я тоже теряю себя, свою уверенность, свою женственность. Быть в постоянном страхе будущего, постоянно переживать и плакать – вот что мы с вами делаем последние семь месяцев", – написала она.

Саливанчук также поделилась притчей о женщине – многодетной матери, которая много работала и жаловалась на жизнь.

После похода к мудрецу героиня притчи начала периодически закрываться в комнате и стала выглядеть гораздо счастливее.

"Детям было интересно, что делает мать в своей комнате. Замка на дверях, конечно же, не было. Однажды они нарушили запрет и заглянули к маме. Она сидела за столом и пила чай с шоколадными конфетами", – пересказала притчу Саливанчук.

Согласно повествованию, когда дети задали матери вопрос, что она делает, та ответила: "Не мешайте мне! Я делаю вам счастливую маму!"

Контекст:

Анна Саливанчук родилась 17 августа 1985 года. Она замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.

Наиболее известный проект с участием Саливанчук – сериал "Однажды под Полтавой". Это украинский ситком, премьера которого состоялась 28 октября 2014 года на телеканале "Тет". Всего вышло 14 сезонов сериала. Также Саливанчук снималась в сериале "Сваты". Его показывали украинские телеканалы "Интер" и "1+1". Премьера состоялась в 2008 году. Последний (седьмой) сезон завершился в 2021 году.

Актриса служит в киевском Театре на Подоле.

После начала войны России против Украины Саливанчук осталась в Украине. Она с детьми из Киева переезжала во Львов. В начале мая актриса вернулась в Киев.

Теги: дети, фотосессия, женщины, студия Квартал 95, актриса, фото, продюсер, белье, бюстгальтер, Анна Саливанчук
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