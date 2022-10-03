"Чтобы почувствовать себя красивой, сексуальной и просто женщиной". Саливанчук на свежем фото засветила нижнее белье

Саливанчук: Вы не поверите, но да, я тоже теряю себя, свою уверенность, свою женственность Фото: salivanchuk.anna / Instagram

Саливанчук снялась в расстегнутом жакете, продемонстрировав черный бюстгальтер.

"Как быть счастливой мамой? Не забывайте уделять время себе, потому что если хоть часок вы не будете делать то, что хотите именно вы, вы с ума сойдете. Наденьте платье, костюм, накрасьтесь, потанцуйте, почитайте, посмотрите фильм, займитесь спортом, сходите на массаж, прогуляйтесь в одиночестве – и вы поймете, что жизнь прекрасна", – написала она.

Саливанчук отметила, что эта съемка – первая во время войны "для себя".

Как отметила актриса, фотосессия нужна была ей, "чтобы почувствовать себя красивой, сексуальной и просто женщиной".

"Вы не поверите, но да, я тоже теряю себя, свою уверенность, свою женственность. Быть в постоянном страхе будущего, постоянно переживать и плакать – вот что мы с вами делаем последние семь месяцев", – написала она.

Саливанчук также поделилась притчей о женщине – многодетной матери, которая много работала и жаловалась на жизнь.

После похода к мудрецу героиня притчи начала периодически закрываться в комнате и стала выглядеть гораздо счастливее.

"Детям было интересно, что делает мать в своей комнате. Замка на дверях, конечно же, не было. Однажды они нарушили запрет и заглянули к маме. Она сидела за столом и пила чай с шоколадными конфетами", – пересказала притчу Саливанчук.

Согласно повествованию, когда дети задали матери вопрос, что она делает, та ответила: "Не мешайте мне! Я делаю вам счастливую маму!"

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ann Salivanchyk (@salivanchuk.anna)