Звезда "Однажды под Полтавой" Саливанчук показала мужа, продюсера студии "Квартал 95"

На фото актриса запечатлена с мужем, продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым и младшим сыном, Никитой.

Снимком Саливанчук сопроводила ответ на вопрос подписчиков, как проведет последние выходные дни лета. Она отметила, что отдыхала с семьей.

"Наш отдых теперь зависит от детей. Куда они курсируют – туда и мы", – призналась актриса.

Контекст:

Анна Саливанчук родилась в 1985 году. Она замужем за Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.

Наиболее известный проект с участием Саливанчук – сериал "Однажды под Полтавой". Это украинский ситком, премьера которого состоялась 28 октября 2014 года на телеканале "Тет". Всего вышло 14 сезонов сериала. Также Саливанчук снималась в сериале "Сваты". Его показывали украинские телеканалы "Интер" и "1+1". Премьера состоялась в 2008 году. Последний (седьмой) сезон завершился в 2021 году.