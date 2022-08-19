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19 августа, 2022
 
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Сын звезды "Однажды под Полтавой" Саливанчук повторил знаменитое фото Эйнштейна

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Саливанчук: Маленький мой Эйнштейн
Саливанчук: Маленький мой Эйнштейн
Фото: salivanchuk.anna / Instagram

Украинская актриса Анна Саливанчук 19 августа опубликовала в Instagram фото своего сына Никиты, которому 1 сентября исполнится два года.

На черно-белом снимке ребенок запечатлен улыбающимся и показывая язык.

Саливанчук прикрепила к снимку небольшое фото немецкого физика Альберта Эйнштейна. На этом широко известном снимке ученый запечатлен взлохмаченным, с высунутым языком.

"Маленький мой Эйнштейн", – написала она.

Фото: salivanchuk.anna / Instagram
Фото: salivanchuk.anna / Instagram

Контекст:

Анна Саливанчук родилась в 1985 году. Она замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.

Наиболее известный проект с участием Саливанчук – сериал "Однажды под Полтавой". Это украинский ситком, премьера которого состоялась 28 октября 2014 года на телеканале "Тет". Всего вышло 14 сезонов сериала. Также Саливанчук снималась в сериале "Сваты". Его показывали украинские телеканалы "Интер" и "1+1". Премьера состоялась в 2008 году. Последний (седьмой) сезон завершился в 2021 году.

Теги: сериал, студия Квартал 95, актриса, ребенок, фото, Анна Саливанчук
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