Сын звезды "Однажды под Полтавой" Саливанчук повторил знаменитое фото Эйнштейна

На черно-белом снимке ребенок запечатлен улыбающимся и показывая язык.

Саливанчук прикрепила к снимку небольшое фото немецкого физика Альберта Эйнштейна. На этом широко известном снимке ученый запечатлен взлохмаченным, с высунутым языком.

"Маленький мой Эйнштейн", – написала она.

Контекст:

Анна Саливанчук родилась в 1985 году. Она замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.

Наиболее известный проект с участием Саливанчук – сериал "Однажды под Полтавой". Это украинский ситком, премьера которого состоялась 28 октября 2014 года на телеканале "Тет". Всего вышло 14 сезонов сериала. Также Саливанчук снималась в сериале "Сваты". Его показывали украинские телеканалы "Интер" и "1+1". Премьера состоялась в 2008 году. Последний (седьмой) сезон завершился в 2021 году.