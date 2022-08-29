Бульвар Шоубиз
 
29 августа, 2022
 
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64-летняя Мадонна возле унитаза выставила пятую точку крупным планом. Фото

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Мадонна: Иногда нужно просто запереться в ванной&hellip;
Мадонна: Иногда нужно просто запереться в ванной…
Фото: madonna / Instagram

64-летняя американская певица Мадонна 28 августа разместила в Instagram снимки, для которых позировала среди зеркал в ванной комнате.

Певица представила селфи-снимки. Она позировала лежа на полу возле унитаза, выставив пятую точку. Также она снялась стоя в декольтированном черном боди и свитере с белыми узорами.

Мадонна предстала с розовыми волосами.

"Иногда нужно просто запереться в ванной…" – написала она.

"На вкус – как мед", – прокомментировал подписчик caspercbs.

Контекст:

Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась 16 августа 1958 года в штате Мичиган (США).

20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.

Мадонну занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии "Грэмми".

Теги: Мадонна, селфи, певица, фото, зеркало, грудь, декольте, ягодицы, корсет
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