64-летняя Мадонна возле унитаза выставила пятую точку крупным планом. Фото

Мадонна: Иногда нужно просто запереться в ванной… Фото: madonna / Instagram

Певица представила селфи-снимки. Она позировала лежа на полу возле унитаза, выставив пятую точку. Также она снялась стоя в декольтированном черном боди и свитере с белыми узорами.

Мадонна предстала с розовыми волосами.

"Иногда нужно просто запереться в ванной…" – написала она.

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"На вкус – как мед", – прокомментировал подписчик caspercbs.