"Приносите столько любви, радости и смеха". Мадонна показала, как менялись ее дочери-двойняшки

Мадонна: Не могу поверить, что вам уже 10 лет! Фото: Madonna / Instagram

"С днем рождения, Эстер и Стелла Мвале! Вы обе приносите столько любви, радости и смеха во все наши жизни! Не могу поверить, что вам уже 10 лет!"– написала певица.

Пост она сопроводила роликом, в котором собрала фото и видео Стеллы и Эстер, снятые в разные годы, по которым можно заметить, как менялись дети с возрастом.

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