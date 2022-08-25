"Приносите столько любви, радости и смеха". Мадонна показала, как менялись ее дочери-двойняшки

"С днем рождения, Эстер и Стелла Мвале! Вы обе приносите столько любви, радости и смеха во все наши жизни! Не могу поверить, что вам уже 10 лет!"– написала певица.
Пост она сопроводила роликом, в котором собрала фото и видео Стеллы и Эстер, снятые в разные годы, по которым можно заметить, как менялись дети с возрастом.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Все приемные дети Мадонны – Стелла (2012), Эстер (2012), Мерси Джеймс (2006) и Дэвид Банда (2005) – уроженцы африканского государства Малави.
У Мадонны, кроме приемных детей, есть родные – Лурдес (1996) и Рокко (2000).