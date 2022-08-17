"Всегда великолепна и сексуальна". 64-летняя Мадонна страстно поцеловала двух женщин перед камерой. Видео

"Поцелуи в день рождения с моими сучками, находящимися по бокам", – написала она.
В ролике певица предстала в длинном платье в синем и белом цветах. Она покрутилась перед камерой, а также показала, как в салоне лимузина пьет шампанское в компании. Среди окружения певицы – две женщины, аходящиеся по обеим сторонам от нее. Мадонна по очереди страстно поцеловала их в губы.
Видео можно посмотреть здесь.
"С днем рождения, секси-мама. Ты всегда великолепна и сексуальна", – прокомментировал подписчик thewood1966.
Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась 16 августа 1958 года в штате Мичиган (США).
20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.
Мадонну занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии "Грэмми".