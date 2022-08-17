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17 августа, 2022
 
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"Всегда великолепна и сексуальна". 64-летняя Мадонна страстно поцеловала двух женщин перед камерой. Видео

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Мадонне (в центре) исполнилось 64 года
Мадонне (в центре) исполнилось 64 года
Фото: madonna / Instagram

Американская певица Мадонна 16 августа разместила в Instagram виде, снятое во время празднования ее дня рождения.

"Поцелуи в день рождения с моими сучками, находящимися по бокам", – написала она.

В ролике певица предстала в длинном платье в синем и белом цветах. Она покрутилась перед камерой, а также показала, как в салоне лимузина пьет шампанское в компании. Среди окружения певицы – две женщины, аходящиеся по обеим сторонам от нее. Мадонна по очереди страстно поцеловала их в губы.

Видео можно посмотреть здесь.

"С днем рождения, секси-мама. Ты всегда великолепна и сексуальна", – прокомментировал подписчик thewood1966.

Контекст:

Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась 16 августа 1958 года в штате Мичиган (США).

20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.

Мадонну занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии "Грэмми".

Теги: Мадонна, видео, платье, женщины, певица, поцелуй, ролик
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