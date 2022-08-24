"Незаконно быть такой горячей!" 64-летняя Мадонна перед камерой спустила лиф

"Чао, Сицилия! Ты была так добра ко мне!" – написала она.

Мадонна снялась в облегающем платье с принтом листьев и цветов. Для некоторых снимков она спустила одну сторону лифа, продемонстрировав черный бюстгальтер. Певица позировала лежа на софе, опершись на мотоцикл и стоя у каменной стены.

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"Незаконно быть такой горячей!" – заявила подписчица holy.madge.

Контекст:

На Сицилии Мадонна отпраздновала два дня рождения: своего сына Рокко и свой.

Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась 16 августа 1958 года в штате Мичиган (США).

20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.

Мадонну занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии "Грэмми".