Кацурин показал Дорофееву без бюстгальтера и трусов. Фото

Дорофеева на снимке запечатлена с распущенными волосами, стоящей спиной к камере. На ней нет одежды и белья. Певица продемонстрировала спину и бедра с отсутствием бюстгальтера и трусов.

Контекст:

Дорофеева 18 марта 2022 года заявила, что рассталась с Dantes. Официально артисты остаются мужем и женой.

Новым избранником Дорофеевой является Кацурин. Ранее он дружил с мужем певицы, семьи вместе ездили на отдых Dantes узнал о романе жены с Кацуриным от его супруги Дарьи Кацуриной.

Кацурина призналась, что муж рассказал ей о своих отношениях с Дорофеевой после того, как она во время войны вместе с детьми уехала за границу.

Сейчас Кацурина состоит в отношениях с Dantes. По словам Кацуриной, певец сперва ее поддерживал во время развода с мужем, а потом между ними завязались личные отношения.

У Кацуриных есть двое детей: дочь Александра (2016) и сын Иван (2021). У Дорофеевой с мужем детей в браке не было.