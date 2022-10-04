Бульвар Шоубиз
 
04 октября, 2022
 
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Кацурин показал Дорофееву без бюстгальтера и трусов. Фото

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Дорофеева официально не разведена
Дорофеева официально не разведена
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Украинский ресторатор Михаил Кацурин в Stories Instagram 3 октября обнародовал фото певицы Dorofeeva (Нади Дорофеевой), с которой у него роман.

Дорофеева на снимке запечатлена с распущенными волосами, стоящей спиной к камере. На ней нет одежды и белья. Певица продемонстрировала спину и бедра с отсутствием бюстгальтера и трусов.

Фото: misha_katsurin / Instagram
Фото: misha_katsurin / Instagram

Контекст:

Дорофеева 18 марта 2022 года заявила, что рассталась с Dantes. Официально артисты остаются мужем и женой.

Новым избранником Дорофеевой является Кацурин. Ранее он дружил с мужем певицы, семьи вместе ездили на отдых Dantes узнал о романе жены с Кацуриным от его супруги Дарьи Кацуриной.

Кацурина призналась, что муж рассказал ей о своих отношениях с Дорофеевой после того, как она во время войны вместе с детьми уехала за границу.

Сейчас Кацурина состоит в отношениях с Dantes. По словам Кацуриной, певец сперва ее поддерживал во время развода с мужем, а потом между ними завязались личные отношения.

У Кацуриных есть двое детей: дочь Александра (2016) и сын Иван (2021). У Дорофеевой с мужем детей в браке не было.

Теги: певица, отдых, фото, ресторатор, Dantes, бюстгальтер, трусы, Dorofeeva, одежда, Михаил Кацурин
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