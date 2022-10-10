"Сама на себя не похожа", "Мурашки и слезы". В сети обсуждают ролик Каменских о войне

Певица сняла видео под запись детского голоса, который отвечает на вопрос, что сделает, как только узнает, что Украина победила. Каменских сжала кулак и "проговорила" под фонограмму "Мы победили".
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"Сама на себя не похожа", – прокомментировала подписчица tatianash364.
"Мурашки и слезы только от слов. Как же хочется, чтобы это скорее стало наяву", – написала vivid_soul__.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Каменских за пять дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину Каменских вместе со своим мужем, рэпером и продюсером Потапом (Алексеем Потапенко) выехала в Испанию. Певица отмечает, что это была заранее запланированная командировка. Вместе с Каменских и Потапом тогда уехали их матери.
Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. Певица собрала 75 млн грн.
17 августа артистка сообщила, что вернулась в Украину, позже она анонсировала новые концерты за границей. В сентябре стало известно, что в Украину вернулся и Потап.