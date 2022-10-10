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10 октября, 2022
 
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"Сама на себя не похожа", "Мурашки и слезы". В сети обсуждают ролик Каменских о войне

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Каменских сняла ролик об окончании войны
Каменских сняла ролик об окончании войны
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица NK (Настя Каменских) 8 октября в Instagram опубликовала видео, в котором показала, что сделает, как только закончится война Украины против российского агрессора.

Певица сняла видео под запись детского голоса, который отвечает на вопрос, что сделает, как только узнает, что Украина победила. Каменских сжала кулак и "проговорила" под фонограмму "Мы победили".

"Сама на себя не похожа", – прокомментировала подписчица tatianash364.

"Мурашки и слезы только от слов. Как же хочется, чтобы это скорее стало наяву", – написала vivid_soul__.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Каменских за пять дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину Каменских вместе со своим мужем, рэпером и продюсером Потапом (Алексеем Потапенко) выехала в Испанию. Певица отмечает, что это была заранее запланированная командировка. Вместе с Каменских и Потапом тогда уехали их матери.

Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. Певица собрала 75 млн грн.

17 августа артистка сообщила, что вернулась в Украину, позже она анонсировала новые концерты за границей. В сентябре стало известно, что в Украину вернулся и Потап.

Теги: Россия, Украина, война, война России против Украины, Настя Каменских, певица NK, ролик
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