"Сама на себя не похожа", "Мурашки и слезы". В сети обсуждают ролик Каменских о войне

Певица сняла видео под запись детского голоса, который отвечает на вопрос, что сделает, как только узнает, что Украина победила. Каменских сжала кулак и "проговорила" под фонограмму "Мы победили".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

"Сама на себя не похожа", – прокомментировала подписчица tatianash364.

"Мурашки и слезы только от слов. Как же хочется, чтобы это скорее стало наяву", – написала vivid_soul__.

Война России против Украины. Главное (обновляется)