Бульвар Шоубиз
 
07 октября, 2022
 
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Наталья Кличко вышла в свет со спутником

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Кличко посетила благотворительный гала-ужин
Кличко посетила благотворительный гала-ужин
Фото: natalia_klitschko_official / Instagram

Проживающая в Германии жена мэра Киева Виталия Кличко, 47-летняя певица и модель Наталья Кличко 6 октября в Instagram сообщила, что примет участие в благотворительном гала-ужине "Посвящение Бэмби".

"Я так рада. Сегодня вечером на благотворительном гала-ужине "Посвящение Бэмби" я не только представлю благотворительный проект художественной мастерской Рефухио, а и исполню свою песню Better Day", – отметила она.

В Stories Instagram Кличко обнародовала совместное фото с немецким певцом Даниэлем Леоном.

Фото: irinasoponaru / Instagram
Фото: natalia_klitschko_official / Instagram

Контекст:

Песню Better Day Кличко презентовала 1 апреля.

Наталья Кличко (до замужества – Егорова) родилась в Броварах в 1974 году. В 1996 году она вышла замуж за украинского боксера Виталия Кличко. В браке у пары родилось трое детей: сыновья Егор (2000) и Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).

Наталья и Виталий Кличко долгие годы живут раздельно: она – в Гамбурге (Германия), а он – в Киеве. С 2014 года Виталий Кличко занимает должность мэра столицы и главы КГГА.

15 августа 2022 года Виталий Кличко сообщил, что разводится с женой. Супруга мэра Киева подтвердила его слова на следующий день. По словам Натальи и Виталия Кличко, причиной их развода стало их раздельное проживание.

На вопрос о личной жизни Кличко тогда ответил, что его сердце занято Киевом. Украинский ведущий Слава Демин, комментируя высказывание мэра Киева, подчеркнул, что, "по некоторой информации, сердце Виталия Владимировича занято не только Кием, Хоривом и Щеком, а есть еще какая-то Лыбидь, о которой он пока не рассказывает, но скоро расскажет".

Теги: Виталий Кличко, Наталья Кличко, певица, фото, развод, жена
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