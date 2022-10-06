"Раскрытие женственности". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук станцевала в платье с огромным разрезом

Саливанчук: Как я сегодня танцевала, забывала, ошибалась, но главное – не бояться и идти дальше Фото: salivanchuk.anna / Instagram

"Как я сегодня танцевала, забывала, ошибалась, но главное – не бояться и идти дальше. Танцы для женщины – это раскрытие женственности. И так за 203 дня войны я теряю себя, поэтому пошла танцевать", – написала она.

Актриса показала, как танцует перед зеркалом в черном платье с огромным разрезом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ann Salivanchyk (@salivanchuk.anna)

"Какая вы зажигательная, грациозная и невероятная", – написала shine__academy.

"У вас очень классная пластика. Продолжайте", – призвала подписчица valentinachmel.