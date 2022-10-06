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06 октября, 2022
 
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"Раскрытие женственности". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук станцевала в платье с огромным разрезом

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Саливанчук: Как я сегодня танцевала, забывала, ошибалась, но главное не бояться и идти дальше
Саливанчук: Как я сегодня танцевала, забывала, ошибалась, но главное – не бояться и идти дальше
Фото: salivanchuk.anna / Instagram

37-летняя украинская актриса Анна Саливанчук 6 октября в Instagram обнародовала ролик, снятый в студии танцев.

"Как я сегодня танцевала, забывала, ошибалась, но главное – не бояться и идти дальше. Танцы для женщины – это раскрытие женственности. И так за 203 дня войны я теряю себя, поэтому пошла танцевать", – написала она.

Актриса показала, как танцует перед зеркалом в черном платье с огромным разрезом.

"Какая вы зажигательная, грациозная и невероятная", – написала shine__academy.

"У вас очень классная пластика. Продолжайте", – призвала подписчица valentinachmel.

Контекст:

Анна Саливанчук родилась 17 августа 1985 года. Она замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.

Наиболее известный проект с участием Саливанчук – сериал "Однажды под Полтавой". Это украинский ситком, премьера которого состоялась 28 октября 2014 года на телеканале "Тет". Всего вышло 14 сезонов сериала. Также Саливанчук снималась в сериале "Сваты". Его показывали украинские телеканалы "Интер" и "1+1". Премьера состоялась в 2008 году. Последний (седьмой) сезон завершился в 2021 году.

Актриса служит в киевском Театре на Подоле.

После начала войны России против Украины Саливанчук осталась в Украине. Она с детьми из Киева переезжала во Львов. В начале мая актриса вернулась в Киев.

Теги: платье, женщины, танцы, студия Квартал 95, актриса, продюсер, Анна Саливанчук, жена
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