53-летняя Лопес в новом фильме снялась в трусах и топе. Видео

Фильм с Лопес выйдет в январе 2023 года Фото: jlo / Instagram

Лопес предстала в отдельных эпизодах в трусах и топе, а также в свадебном платье и с фатой. Роль жениха героини Лопес исполнил актер Джош Дюамель.

По сюжету свадьбу прерывают преступники, которые берут в заложники гостей. А самим молодоженам удается сбежать. Им предстоит выжить в джунглях и освободить заложников.

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