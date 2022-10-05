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05 октября, 2022
 
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53-летняя Лопес в новом фильме снялась в трусах и топе. Видео

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Фильм с Лопес выйдет в январе 2023 года
Фильм с Лопес выйдет в январе 2023 года
Фото: jlo / Instagram

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес 4 октября в Instagram опубликовала трейлер фильма "Моя пиратская свадьба".

Лопес предстала в отдельных эпизодах в трусах и топе, а также в свадебном платье и с фатой. Роль жениха героини Лопес исполнил актер Джош Дюамель.

По сюжету свадьбу прерывают преступники, которые берут в заложники гостей. А самим молодоженам удается сбежать. Им предстоит выжить в джунглях и освободить заложников.

Контекст:

Режиссер фильма –  Джейсон Мур. Роли, кроме Лопес и Дюамеля, исполнили Дженнифер Кулидж, Д’Арси Карден, Соня Брага и Ленни Кравиц.

Премьера ленты состоится 27 января 2023 года на стриминговом сервисе Prime Video.

Теги: фильм, Дженнифер Лопес, платье, актриса, певица, Джош Дюамель, трусы
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