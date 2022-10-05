53-летняя Лопес в новом фильме снялась в трусах и топе. Видео

Лопес предстала в отдельных эпизодах в трусах и топе, а также в свадебном платье и с фатой. Роль жениха героини Лопес исполнил актер Джош Дюамель.
По сюжету свадьбу прерывают преступники, которые берут в заложники гостей. А самим молодоженам удается сбежать. Им предстоит выжить в джунглях и освободить заложников.
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Режиссер фильма – Джейсон Мур. Роли, кроме Лопес и Дюамеля, исполнили Дженнифер Кулидж, Д’Арси Карден, Соня Брага и Ленни Кравиц.
Премьера ленты состоится 27 января 2023 года на стриминговом сервисе Prime Video.