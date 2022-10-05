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05 октября, 2022
 
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Бабкин с женой и тещей в Германии собрал грибы в лесу. Фото

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Бабкины находятся в Германии
Бабкины находятся в Германии
Фото: babkin_official / Instagram

Жена украинского музыканта Сергея Бабкина, переехавшего с семьей в Германию, актриса Снежана Бабкина опубликовала в Instagram снимки, сделанные во время семейной прогулки.

"Охотники за моментами", – написала она.

На снимках запечатлены супруги Бабкины и мать Снежаны – режиссер Елена Вартанян. Бабкина показала грибы, которые они собрали на прогулки, а также как готовила их на кухне.

Контекст:

После начала войны Бабкин с семьей уехал из Харькова сперва в Днепр, а затем – в Германию. По словам артиста, он вернется в Украину после победы над российскими оккупантами.

Бабкин выступает за границей с концертами. Артист на своей странице в Instagram сообщил, что вырученные от выступлений деньги передает Харькову, в частности "людям, которые пострадали от войны".

Бабкин вместе с женой Снежаной Бабкиной воспитывает троих детей: Артура (2007), Веселину (2010) и Елисея (2019). Артур – сын Снежаны Бабкиной от предыдущих отношений. У Бабкина есть сын Илья, который живет с первой женой музыканта.

Теги: Россия, Германия, Украина, Сергей Бабкин, актриса, музыкант, фото, Снежана Бабкина, жена, грибы
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