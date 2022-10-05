"Среди нас есть люди, которые рискуют самым дорогим – своей жизнью!" Потап выступил перед украинскими военными

"Мы – единая сила, нация, народ! У нас общая и такая желанная цель – победа! Каждый из нас делает для нее все, что в его силах, каждый, как умеет, лелеет и приближает этот момент! Среди нас есть люди, которые рискуют самым дорогим – своей жизнью! Каждый день и каждую секунду они борются и отстаивают нашу Родину! Это мужественные люди, которыми мы восхищаемся и которыми гордится весь мир! Это наши воины! Наши казаки! Выступать для них – это большая ответственность и невероятное удовольствие!" – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)