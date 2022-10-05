"Среди нас есть люди, которые рискуют самым дорогим – своей жизнью!" Потап выступил перед украинскими военными

"Мы – единая сила, нация, народ! У нас общая и такая желанная цель – победа! Каждый из нас делает для нее все, что в его силах, каждый, как умеет, лелеет и приближает этот момент! Среди нас есть люди, которые рискуют самым дорогим – своей жизнью! Каждый день и каждую секунду они борются и отстаивают нашу Родину! Это мужественные люди, которыми мы восхищаемся и которыми гордится весь мир! Это наши воины! Наши казаки! Выступать для них – это большая ответственность и невероятное удовольствие!" – написал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
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За пять дней до войны Потап вместе с женой, украинской певицей Настей Каменских выехал в Испанию.
17 августа певица сообщила, что вернулась в Украину. Каменских не комментировала местонахождение супруга, а на публичных мероприятиях в Украине появлялась сама. В конце августа жена Потапа призналась, что ее муж остается за границей. Он сообщил о своем возвращении в Украину 15 сентября в эфире канала "1+1".
Украинские артисты неоднократно комментировали позицию Потапа, призывая его вернуться домой и помогать украинским защитникам.
В сентябре Потап признался, что попросил отца записать его в одно из подразделений теробороны. 3 октября певец обнародовал соответствующий контракт, подписанный Министерством обороны Украины в марте 2022 года.