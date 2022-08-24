  Салем – Потапу: Я испытываю разочарование. Ты можешь приехать и быть с людьми. Им нужна помощь больше, чем где-то там в Испании

По словам Салема, он не призывает Потапа брать в руки оружие, а просит о поддержке Скриншот: Зірковий шлях / YouTube

"Я испытываю разочарование от некоторых звезд. Я не говорю о женщинах. Я говорю о мужчинах, которые могут делать больше здесь, чем там, – сказал Салем. – У нас есть культурный десант, который сделал [служащий в ВСУ украинский музыкант] Коля Серга. И ты можешь приехать к нам и быть с людьми, которые на передовой. Им нужна помощь больше, чем где-то там в Испании или Америке. Я очень хочу, чтобы такой сильный человек, как Потап, вернулся. Возвращайся".

По словам Салема, он не призывает Потапа брать в руки оружие, а просит о поддержке. Также ведущий упомянул в этом контексте украинского артиста Ивана Дорна, отметив, что тот катается по Америке".

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Видео: ЖВЛ / YouTube