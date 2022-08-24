  Салем – Потапу: Я испытываю разочарование. Ты можешь приехать и быть с людьми. Им нужна помощь больше, чем где-то там в Испании

"Я испытываю разочарование от некоторых звезд. Я не говорю о женщинах. Я говорю о мужчинах, которые могут делать больше здесь, чем там, – сказал Салем. – У нас есть культурный десант, который сделал [служащий в ВСУ украинский музыкант] Коля Серга. И ты можешь приехать к нам и быть с людьми, которые на передовой. Им нужна помощь больше, чем где-то там в Испании или Америке. Я очень хочу, чтобы такой сильный человек, как Потап, вернулся. Возвращайся".
По словам Салема, он не призывает Потапа брать в руки оружие, а просит о поддержке. Также ведущий упомянул в этом контексте украинского артиста Ивана Дорна, отметив, что тот катается по Америке".
После нападения РФ на Украину Салем отправился в военкомат. "Так случилось, что я попал не в тероборону, я попал в Нацгвардию. Думаю, что можно сказать, что я на передовую езжу с разведкой. Не могу сказать, чем конкретно мы занимаемся, но мы находимся на передовой. Я ни капли не жалею, ни в коем случае. Мы делаем то, чтобы страна могла дышать в дальнейшем", – рассказал ведущий.
В конце марта Салем сообщил, что российские оккупанты обстреляли авто, в котором он ехал.
За пять дней до полномасштабного вторжения РФ Потап покинул Украину месте с женой, украинской певицей Настей Каменских. Они выехали в Испанию.
Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. 22 апреля она открывала церемонию Latin American Music Awards 2022, напомнив гостям и зрителям о том, что Россия напала на Украину и совершает геноцид против украинцев.
17 августа Каменских сообщила, что вернулась в Украину. Она не комментирует местонахождение супруга, а на публичных мероприятиях в Украине появляется сама. Украинский ведущий Слава Демин заявил, что Потап остался в Испании. "Он там продолжает помогать и поддерживать Украину, – сказал Демин. – Вопрос к вам, как вы думаете – где больше пользы принесет Потап: за границей, собирая деньги и помощь для Украины, или все-таки дома?"