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29 июля, 2022
 
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Друг проживающего за границей Потапа: Я ему говорю: "Приезжай, поедем к военным и ты будешь тут сейчас батей"

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Потап за пять дней до войны уехал в Испанию
Потап за пять дней до войны уехал в Испанию
Фото: kamenskux / Instagram

Украинский певец Позитив (Алексей Завгородний) 29 июля в интервью радио "Люкс ФМ" заявил, что советует своему проживающему за границей другу и коллеге Потапу (Алексею Потапенко) вернуться в Украину.

"Потапу стоит сейчас уже вернуться в Украину?" – спросил у Позитива ведущий Слава Демин.

"Да, и я не единственный его друг, кто ему об этом говорит, – ответил певец. – Но мне кажется, ему очень сложно воспринимать это все и понимать, как он вернется, что это будет. Я очень хочу, чтобы он вернулся, заехал и показал свою любовь, которую он показывает там. И также [жена Потапа, украинская певица] Настя [Каменских]. Чтобы они все же это сделали. Нет ничего, что может этому помешать. Я ему говорю: "Приезжай, обнимемся, поедем к военным и ты будешь тут сейчас батей".

По слова Позитива, он надеется, что Потап все же вернется в Украину.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Люкс ФМ / YouTube
Контекст:

За пять дней до войны Потап и Каменских выехали в Испанию. Потап не афиширует свой род занятий, но в социальных сетях выступает в поддержку Украины, разоблачая фейки российской пропаганды.

Каменских выступает за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. 22 апреля она открывала церемонию Latin American Music Awards 2022, напомнив гостям и зрителям о том, что Россия напала на Украину и совершает геноцид против украинцев.

Теги: война России против Украины, Потап, Алексей Потапенко, Позитив, Алексей Завгородний
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