  Друг проживающего за границей Потапа: Я ему говорю: "Приезжай, поедем к военным и ты будешь тут сейчас батей"

"Потапу стоит сейчас уже вернуться в Украину?" – спросил у Позитива ведущий Слава Демин.

"Да, и я не единственный его друг, кто ему об этом говорит, – ответил певец. – Но мне кажется, ему очень сложно воспринимать это все и понимать, как он вернется, что это будет. Я очень хочу, чтобы он вернулся, заехал и показал свою любовь, которую он показывает там. И также [жена Потапа, украинская певица] Настя [Каменских]. Чтобы они все же это сделали. Нет ничего, что может этому помешать. Я ему говорю: "Приезжай, обнимемся, поедем к военным и ты будешь тут сейчас батей".

По слова Позитива, он надеется, что Потап все же вернется в Украину.

Война России против Украины. Главное (обновляется)



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Видео: Люкс ФМ / YouTube