  Друг проживающего за границей Потапа: Я ему говорю: "Приезжай, поедем к военным и ты будешь тут сейчас батей"

"Потапу стоит сейчас уже вернуться в Украину?" – спросил у Позитива ведущий Слава Демин.
"Да, и я не единственный его друг, кто ему об этом говорит, – ответил певец. – Но мне кажется, ему очень сложно воспринимать это все и понимать, как он вернется, что это будет. Я очень хочу, чтобы он вернулся, заехал и показал свою любовь, которую он показывает там. И также [жена Потапа, украинская певица] Настя [Каменских]. Чтобы они все же это сделали. Нет ничего, что может этому помешать. Я ему говорю: "Приезжай, обнимемся, поедем к военным и ты будешь тут сейчас батей".
По слова Позитива, он надеется, что Потап все же вернется в Украину.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
За пять дней до войны Потап и Каменских выехали в Испанию. Потап не афиширует свой род занятий, но в социальных сетях выступает в поддержку Украины, разоблачая фейки российской пропаганды.
Каменских выступает за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. 22 апреля она открывала церемонию Latin American Music Awards 2022, напомнив гостям и зрителям о том, что Россия напала на Украину и совершает геноцид против украинцев.