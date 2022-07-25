"В их паре Могилевская оказалась мужиком", "Дикусар в армии, а он в Америке". В сети комментируют переезд Ямы в США в первый день войны

В обнародованном видеофрагменте Яма впервые рассказывает о том, что вместе с женой и сыном покинул Украину в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину.

По словам Ямы, он сперва выехал из страны в Европу, а затем – в США. Хореограф признался, что сомневается в том, что они вернутся в Украину в ближайшее время.

"Я выехал сразу, очень быстро, – заявил танцор. – Сердце болит каждый день, когда читаешь новости".

Хореограф признался, что в США дает благотворительные уроки танцев в поддержку Украины.

Заявление Ямы вызвало возмущение в сети.

"Поэтому он и проиграл в "Танцах", потому что у [президента Украины Владимира] Зеленского есть яйца", – отреагировали фолловеры, подразумевая участие хореографа в первом сезоне шоу в 2006 году.

Тогда Яма, выступая в паре с украинской певицей Натальей Могилевской, уступил первенство на тот момент руководителю студии "Квартал 95" Зеленскому, который танцевал с хореографом Аленой Шоптенко.

"В их паре [оставшаяся в Киеве] Могилевская оказалась мужиком", – высказались поклонники шоу.

"Делают они, а стыдно нам", – написали в сети.

"Значит [коллега Ямы Дмитрий] Дикусар в армии, а он в Америке. Танцы танцам рознь", – прокомментировали заявление Ямы подписчики Демина.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Слава Демин (@slavademin_official)