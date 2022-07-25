"В их паре Могилевская оказалась мужиком", "Дикусар в армии, а он в Америке". В сети комментируют переезд Ямы в США в первый день войны

В обнародованном видеофрагменте Яма впервые рассказывает о том, что вместе с женой и сыном покинул Украину в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину.
По словам Ямы, он сперва выехал из страны в Европу, а затем – в США. Хореограф признался, что сомневается в том, что они вернутся в Украину в ближайшее время.
"Я выехал сразу, очень быстро, – заявил танцор. – Сердце болит каждый день, когда читаешь новости".
Хореограф признался, что в США дает благотворительные уроки танцев в поддержку Украины.
Заявление Ямы вызвало возмущение в сети.
"Поэтому он и проиграл в "Танцах", потому что у [президента Украины Владимира] Зеленского есть яйца", – отреагировали фолловеры, подразумевая участие хореографа в первом сезоне шоу в 2006 году.
Тогда Яма, выступая в паре с украинской певицей Натальей Могилевской, уступил первенство на тот момент руководителю студии "Квартал 95" Зеленскому, который танцевал с хореографом Аленой Шоптенко.
"В их паре [оставшаяся в Киеве] Могилевская оказалась мужиком", – высказались поклонники шоу.
"Делают они, а стыдно нам", – написали в сети.
"Значит [коллега Ямы Дмитрий] Дикусар в армии, а он в Америке. Танцы танцам рознь", – прокомментировали заявление Ямы подписчики Демина.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
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После полномасштабного вторжения РФ в Украину Яма не афишировал свое местонахождение в течение пяти месяцев.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину.
В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию. В связи с военным положением выезд из Украины для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. Есть несколько исключений из этого правила – в частности, выезжать за границу могут мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей до 18 лет.