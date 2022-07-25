Бульвар Шоубиз
 
25 июля, 2022
 
Новости

"В их паре Могилевская оказалась мужиком", "Дикусар в армии, а он в Америке". В сети комментируют переезд Ямы в США в первый день войны

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Влад Яма не афишировал своем местонахождение в течение пяти месяцев
Влад Яма не афишировал своем местонахождение в течение пяти месяцев
Фото: vladyama_official / Instagram

Украинский ведущий Слава Демин 23 июля опубликовал на своей странице в Instagram фрагмент интервью, которое он взял у украинского хореографа, участника, а затем судьи шоу "Танцы со звездами" на "1+1" Влада Ямы для YouTube-канала радио "Люкс ФМ".

В обнародованном видеофрагменте Яма впервые рассказывает о том, что вместе с женой и сыном покинул Украину в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину. 

По словам Ямы, он сперва выехал из страны в Европу, а затем – в США. Хореограф признался, что сомневается в том, что они вернутся в Украину в ближайшее время.  

"Я выехал сразу, очень быстро, – заявил танцор. – Сердце болит каждый день, когда читаешь новости".

Хореограф признался, что в США дает благотворительные уроки танцев в поддержку Украины.

Заявление Ямы вызвало возмущение в сети.

"Поэтому он и проиграл в "Танцах", потому что у [президента Украины Владимира] Зеленского есть яйца", – отреагировали фолловеры, подразумевая участие хореографа в первом сезоне шоу в 2006 году.

Тогда Яма, выступая в паре с украинской певицей Натальей Могилевской, уступил первенство на тот момент руководителю студии "Квартал 95" Зеленскому, который танцевал с хореографом Аленой Шоптенко. 

"В их паре [оставшаяся в Киеве] Могилевская оказалась мужиком", – высказались поклонники шоу.

"Делают они, а стыдно нам", –  написали в сети.

"Значит [коллега Ямы Дмитрий] Дикусар в армии, а он в Америке. Танцы танцам рознь", – прокомментировали заявление Ямы подписчики Демина.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Яма не афишировал свое местонахождение в течение пяти месяцев.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию. В связи с военным положением выезд из Украины для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. Есть несколько исключений из этого правила – в частности, выезжать за границу могут мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей до 18 лет.

Теги: Владимир Зеленский, война России против Украины, Влад Яма, Танцы со звездами, хореограф, Слава Демин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Заместитель командира 63-й бригады ВСУ Черный: Мы победим в ближайшее время. И это будет феерично
  Заместитель командира 63-й бригады ВСУ Черный: Мы победим в ближайшее время. И это будет феерично
Алеся БАЦМАН
  Жданов: Запад может нанести превентивный ядерный удар по России
  Жданов: Запад может нанести превентивный ядерный удар по России
Дмитрий ГОРДОН
Глава ветеранского фонда: Ветераны уже вложили в Украину силы, время, здоровье, и они очень хотят строить страну. Их поддержка – наша большая задача
Глава ветеранского фонда: Ветераны уже вложили в Украину силы, время, здоровье, и они очень хотят строить страну. Их поддержка – наша большая задача
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"В их паре Могилевская оказалась мужиком", "Дикусар в армии, а он в Америке". В сети комментируют переезд Ямы в США в первый день войны
"В их паре Могилевская оказалась мужиком", "Дикусар в армии, а он в Америке". В сети комментируют переезд Ямы в США в первый день войны
Упражнения, которые помогают 53-летней Лопес оставаться в форме. Видео
Упражнения, которые помогают 53-летней Лопес оставаться в форме. Видео
  "Именно горчица придает особый вкус". Украинский кулинарный эксперт рассказала, как приготовить кисло-сладкие маринованные огурцы
  "Именно горчица придает особый вкус". Украинский кулинарный эксперт рассказала, как приготовить кисло-сладкие маринованные огурцы
"Едим все свое. Огурцы вот такие!" Галкин похвастался урожаем со своего огорода в Юрмале и заговорил на грузинском. Видео
"Едим все свое. Огурцы вот такие!" Галкин похвастался урожаем со своего огорода в Юрмале и заговорил на грузинском. Видео
  Сумская о Повалий: Она сожгла мосты. Перешла грань
  Сумская о Повалий: Она сожгла мосты. Перешла грань
"Были напуганы, ранены, обгорели". Спасающий животных Суровцев поделился своей историей с музеем "Голоса Мирных"
"Были напуганы, ранены, обгорели". Спасающий животных Суровцев поделился своей историей с музеем "Голоса Мирных"
  Покинувший Украину Яма: Я так с родителями никогда не говорил. Я кричал на них матами, потому что они не хотели уезжать из Запорожья
  Покинувший Украину Яма: Я так с родителями никогда не говорил. Я кричал на них матами, потому что они не хотели уезжать из Запорожья
  Компания Marvel анонсировала съемки двух фильмов о "Мстителях"
  Компания Marvel анонсировала съемки двух фильмов о "Мстителях"
"Не было секса целую вечность". Маск отреагировал на слухи о романе с женой своего друга и основателя Google Брина
"Не было секса целую вечность". Маск отреагировал на слухи о романе с женой своего друга и основателя Google Брина
Наталья Кличко показала, как выглядит после того, как ложится спать с мокрыми волосами
Наталья Кличко показала, как выглядит после того, как ложится спать с мокрыми волосами
Названа страна, которая примет "Евровидение 2023"
Названа страна, которая примет "Евровидение 2023"
"Прекрасная. Такая сексуальная". 64-летняя Стоун снялась без бюстгальтера
"Прекрасная. Такая сексуальная". 64-летняя Стоун снялась без бюстгальтера
"Ты подарил мне невероятный вечер в кругу украинцев". Свитолина побывала на концерте Вакарчука в Вене. Видео
"Ты подарил мне невероятный вечер в кругу украинцев". Свитолина побывала на концерте Вакарчука в Вене. Видео
"Лиза невероятной красоты растет!", "Как выросла". Галкин показал, как дочь делает ему массаж
"Лиза невероятной красоты растет!", "Как выросла". Галкин показал, как дочь делает ему массаж
Тина Кароль показала совместное фото с сыном
Тина Кароль показала совместное фото с сыном
"Свободны и прекрасны". Сын Мадонны в длинном платье пустился в пляс с младшей сестрой. Видео
"Свободны и прекрасны". Сын Мадонны в длинном платье пустился в пляс с младшей сестрой. Видео
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 