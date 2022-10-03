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03 октября, 2022
 
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Потап после возвращения в Украину обнародовал документ, подтверждающий, что он c марта состоит в теробороне. Фото

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Потапенко сообщил, что вернулся в Украину в сентябре
Потапенко сообщил, что вернулся в Украину в сентябре
Фото: Oleksii Potapenko / Facebook

Украинский рэпер Потап (Алексей Потапенко) 3 октября в Instagram Stories разместил фото своего контракта, в котором говорится, что он является добровольцем территориальной обороны.

В документе указано, что контракт был утвержден Министерством обороны Украины в марте 2022 года.

Артист отметил, что обнародовал документ для "всех зрадошукачів". 

В сентябре Потап признался, что находясь за границей, попросил отца записать его в одно из подразделений теробороны.

"Вот так я заочно записался в тероборону и решил, что буду продолжать делать дальше то, что умею, – доносить информацию про Украину", – подытожил он тогда. 

Скриншот: realpotap / Instagram
Скриншот: realpotap / Instagram

Контекст:

За пять дней до войны Потап вместе с женой, украинской певицей Настей Каменских выехал в Испанию.

17 августа певица сообщила, что вернулась в УкраинуКаменских не комментировала местонахождение супруга, а на публичных мероприятиях в Украине появлялась сама. В конце августа жена Потапа призналась, что ее муж остается за границей. Он сообщил о своем возвращении в Украину 15 сентября в эфире канала "1+1".

Украинские артисты неоднократно комментировали позицию Потапа, призывая его вернуться домой и помогать украинским защитникам.

Теги: территориальная оборона, война России против Украины, Потап, Алексей Потапенко
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