Потап после возвращения в Украину обнародовал документ, подтверждающий, что он c марта состоит в теробороне. Фото

Потапенко сообщил, что вернулся в Украину в сентябре Фото: Oleksii Potapenko / Facebook

В документе указано, что контракт был утвержден Министерством обороны Украины в марте 2022 года.

Артист отметил, что обнародовал документ для "всех зрадошукачів".

В сентябре Потап признался, что находясь за границей, попросил отца записать его в одно из подразделений теробороны.

"Вот так я заочно записался в тероборону и решил, что буду продолжать делать дальше то, что умею, – доносить информацию про Украину", – подытожил он тогда.