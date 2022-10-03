Потап после возвращения в Украину обнародовал документ, подтверждающий, что он c марта состоит в теробороне. Фото

В документе указано, что контракт был утвержден Министерством обороны Украины в марте 2022 года.
Артист отметил, что обнародовал документ для "всех зрадошукачів".
В сентябре Потап признался, что находясь за границей, попросил отца записать его в одно из подразделений теробороны.
"Вот так я заочно записался в тероборону и решил, что буду продолжать делать дальше то, что умею, – доносить информацию про Украину", – подытожил он тогда.
За пять дней до войны Потап вместе с женой, украинской певицей Настей Каменских выехал в Испанию.
17 августа певица сообщила, что вернулась в Украину. Каменских не комментировала местонахождение супруга, а на публичных мероприятиях в Украине появлялась сама. В конце августа жена Потапа призналась, что ее муж остается за границей. Он сообщил о своем возвращении в Украину 15 сентября в эфире канала "1+1".
Украинские артисты неоднократно комментировали позицию Потапа, призывая его вернуться домой и помогать украинским защитникам.