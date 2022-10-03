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03 октября, 2022
 
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"Слышал, кто-то вякнул обо мне. Такого начитался". Потап после возвращения в Украину прокомментировал проживание за границей во время войны

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Потап: Я обнимался и целовался со всеми украинцами
Потап: Я обнимался и целовался со всеми украинцами
Фото: Oleksii Potapenko / Facebook

Украинский певец Потап (Алексей Потапенко) 30 сентября в эфире канала ТЕТ заявил, что, возвращаясь в Украину из-за границы, "обнимался и целовался со всеми украинцами".

"Я слышал, что кто-то вякнул обо мне. Такого там начитался о себе, – заявил певец. – Я вижу реакцию людей. Я возвращался через польскую границу – начиная с польской границы, я обнимался и целовался со всеми украинцами. Это в жизни, а в комментариях  другое".

Война России против Украины. Главное  (обновляется)

Контекст:

За пять дней до войны Потап вместе с женой, украинской певицей Настей Каменских выехал в Испанию.

17 августа певица сообщила, что вернулась в УкраинуКаменских не комментировала местонахождение супруга, а на публичных мероприятиях в Украине появлялась сама. В конце августа жена Потапа призналась, что ее муж остается за границей. Он сообщил о своем возвращении в Украину 15 сентября в эфире канала "1+1".

Украинские артисты неоднократно комментировали позицию Потапа, призывая его вернуться домой и помогать украинским защитникам.

30 сентября в эфире канала ТЕТ он заявил, что состоит в территориальной обороне.

Теги: война России против Украины, Потап, Алексей Потапенко
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