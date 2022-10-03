"Слышал, кто-то вякнул обо мне. Такого начитался". Потап после возвращения в Украину прокомментировал проживание за границей во время войны

"Я слышал, что кто-то вякнул обо мне. Такого там начитался о себе, – заявил певец. – Я вижу реакцию людей. Я возвращался через польскую границу – начиная с польской границы, я обнимался и целовался со всеми украинцами. Это в жизни, а в комментариях – другое".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

За пять дней до войны Потап вместе с женой, украинской певицей Настей Каменских выехал в Испанию.

17 августа певица сообщила, что вернулась в Украину. Каменских не комментировала местонахождение супруга, а на публичных мероприятиях в Украине появлялась сама. В конце августа жена Потапа призналась, что ее муж остается за границей. Он сообщил о своем возвращении в Украину 15 сентября в эфире канала "1+1".

Украинские артисты неоднократно комментировали позицию Потапа, призывая его вернуться домой и помогать украинским защитникам.

30 сентября в эфире канала ТЕТ он заявил, что состоит в территориальной обороне.