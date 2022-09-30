Потап заявил, что состоит в теробороне

По словам Потапа, находясь за границей, он позвонил отцу – Андрею Потапенко, чтобы обсудить свое возвращение в Украину.
"Говорю: "Папа, хочу ехать, хочу на фронт, на передовую". А он говорит: "Ты для начала в тероборону запишись", – рассказал певец.
После этого артист попросил отца записать его в одно из подразделений.
"Вот так я заочно записался в тероборону и решил, что буду продолжать делать дальше то, что умею, – доносить информацию про Украину", – подытожил он.
За пять дней до войны Потап вместе с женой, украинской певицей Настей Каменских выехал в Испанию.
17 августа певица сообщила, что вернулась в Украину. Каменских не комментировала местонахождение супруга, а на публичных мероприятиях в Украине появлялась сама. В конце августа жена Потапа призналась, что ее муж остается за границей. Он сообщил о своем возвращении в Украину 15 сентября в эфире канала "1+1".