Потап заявил, что состоит в теробороне

Потапенко в сентябре заявил, что вернулся в Украину Фото: Oleksii Potapenko / Facebook

По словам Потапа, находясь за границей, он позвонил отцу – Андрею Потапенко, чтобы обсудить свое возвращение в Украину.

"Говорю: "Папа, хочу ехать, хочу на фронт, на передовую". А он говорит: "Ты для начала в тероборону запишись", – рассказал певец.

После этого артист попросил отца записать его в одно из подразделений.

"Вот так я заочно записался в тероборону и решил, что буду продолжать делать дальше то, что умею, – доносить информацию про Украину", – подытожил он.