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30 сентября, 2022
 
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Потап заявил, что состоит в теробороне

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Потапенко в сентябре заявил, что вернулся в Украину
Потапенко в сентябре заявил, что вернулся в Украину
Фото: Oleksii Potapenko / Facebook

Украинский певец Потап (Алексей Потапенко) 30 сентября в эфире канала ТЕТ заявил, что состоит в территориальной обороне.

По словам Потапа, находясь за границей, он позвонил отцу – Андрею Потапенко, чтобы обсудить свое возвращение в Украину.

"Говорю: "Папа, хочу ехать, хочу на фронт, на передовую". А он говорит: "Ты для начала в тероборону запишись", – рассказал певец.

После этого артист попросил отца записать его в одно из подразделений.

"Вот так я заочно записался в тероборону и решил, что буду продолжать делать дальше то, что умею, – доносить информацию про Украину", – подытожил он. 

Контекст:

За пять дней до войны Потап вместе с женой, украинской певицей Настей Каменских выехал в Испанию.

17 августа певица сообщила, что вернулась в УкраинуКаменских не комментировала местонахождение супруга, а на публичных мероприятиях в Украине появлялась сама. В конце августа жена Потапа призналась, что ее муж остается за границей. Он сообщил о своем возвращении в Украину 15 сентября в эфире канала "1+1".

Теги: территориальная оборона, война России против Украины, Потап, Алексей Потапенко
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