Бульвар Шоубиз
 
30 сентября, 2022
 
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"Глаза не видели, а уши не слышали". 18-летняя дочь Константина Меладзе снялась в Калифорнии

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Дочь Меладзе публикует посты в поддержку Украины в своем микроблоге. Ее отец не делал публичных высказываний о нападении РФ на Украину
Дочь Меладзе публикует посты в поддержку Украины в своем микроблоге. Ее отец не делал публичных высказываний о нападении РФ на Украину
Фото: meladzemusic / Instagram

Дочь проживающего в Италии украинского композитора и продюсера Константина Меладзе Лия Меладзе 30 сентября разместила в Instagram фото, на которых она запечатлена на пляже в Санта-Монике (Калифорния, США),

"Глаза не видели, а уши не слышали благословения, которое вот-вот последует за мной", – подписала фото 18-летняя дочь продюсера.

Контекст:

Лия Меладзе (2004) – дочь Константина Меладзе от первого брака с Яной Сумм. В своем микроблоге дочь продюсера публикует посты в поддержку Украины.

Константин Меладзе не делал публичных заявлений, осуждающих политику президента РФ Владимира Путина и российскую агрессию против Украины. Вместе со второй женой, украинской певицей Верой Брежневой он проживает в Италии.

Теги: США, Константин Меладзе, семья, Лия Меладзе
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