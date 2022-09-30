"Глаза не видели, а уши не слышали". 18-летняя дочь Константина Меладзе снялась в Калифорнии

"Глаза не видели, а уши не слышали благословения, которое вот-вот последует за мной", – подписала фото 18-летняя дочь продюсера.

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Контекст:

Лия Меладзе (2004) – дочь Константина Меладзе от первого брака с Яной Сумм. В своем микроблоге дочь продюсера публикует посты в поддержку Украины.

Константин Меладзе не делал публичных заявлений, осуждающих политику президента РФ Владимира Путина и российскую агрессию против Украины. Вместе со второй женой, украинской певицей Верой Брежневой он проживает в Италии.