"Как выдержать, когда твой ребенок тебе такое пишет, а ты за границей?" Потап рассказал, какое сообщение написал ему сын в первые дни войны

По словам Потапа, его сын в тот момент находился в Украине, а сам он был за границей.

"Папа, я не боюсь. Мы в подвале. Несмотря на взрывы, я держусь, поддерживаю маму, чтобы она не плакала", – процитировал сообщение сына артист. – Как выдержать, когда твой ребенок тебе такое пишет, а ты за границей оказался?"

Потап признался, что у него разрывалось сердце от прочитанного. После этого он помог сыну и его матери эвакуироваться, а сообщение сохранил.

"Сколько я сделал для них и для тысячи людей – после этого, думаю, я могу в жизни делать все, что угодно", – подытожил певец.